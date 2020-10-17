Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor - Son Dakika

Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor

17.10.2020 11:05

Bolu'da futbol okuluna giden ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen kız futbol takımı oyuncuları, performanslarıyla göz dolduruyor.

Bolu'da futbol okuluna giden ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen kız futbol takımı oyuncuları, performanslarıyla göz dolduruyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Futbol Okuluna giden 24 kız sporcu, cumartesi ve pazar günleri antrenörleri gözetiminde antrenman yapıyor,

Hem antrenmanlarda hem de kendi aralarında yaptıkları maçlarda performanslarıyla göz dolduran kız futbolcular, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla adeta profesyonel futbolcular gibi çalışıyor.

"Kızlar futbola hiç erkek sporu gibi bakmıyor"

Antrenör Ömer Yavuz, AA muhabirine, 7 yıldır kız futbol takımıyla çalıştığını söyledi.

Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı zamanlarda kız öğrencilerin sporla ilgilenmesi için çaba harcadığını belirten Yavuz, "Zaten okul takımımızda da kızlarla bu faaliyetleri yürütüyorduk. Bolu'da birinci olup diğer illere gittik hatta Türkiye finallerine kaldığımız dönemler oldu. Kız futbol takımıyla bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Yavuz, futbol okulu kurarak çocukların futbolu daha iyi öğrenmesi için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Burada kız çocuklarının da futbola yatkınlığını ortaya çıkararak onları lige katmak ve hazırlamak için bir faaliyet yapmış olduk. Şu anda çocuklarımızın yaşları küçük. Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na katılmak için 2004-2006 yaş grupları oynamıştı. Bizim yaş gruplarımız ise 2008-2010 olduğu için katılamıyoruz. Allah nasip ederse 2 yıl sonra katılacağız. Hedefimiz 6-7 yıl sonra çocuklarımızı kadınlar 3. Ligi'ne katarak, onların profesyonel liglerde oynaması sağlamak." diye konuştu.

"Aileler de kızlarının futbolla ilgilenmesinden memnun"

Zaman zaman kızların futbol oynamasına ön yargılı yaklaşıldığına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"İlk başlarda kızların yapamayacağı gibi bir algı vardı. Ancak kızlarımızın erkeklerden aşağı kalır yanı yok. Gerçekten çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Top sürmelerinde, top tekniklerinde erkeklerden hiçbir farkları yok artık. Kızlarla da artık çok güzel şekilde erkeklerle çalıştığımız gibi çalışabiliyoruz. Kız veya erkek çocuklarla çalışmanın hiçbir farkı yok. Artık hepsi aynı. Erkeklerle hangi çalışmayı yapıyorsam kızlarla da aynı çalışmayı yapabiliyoruz. Kızlar futbola hiç erkek sporu gibi bakmıyor. Gayet de mutlular. Çok hevesli geliyorlar. Antrenman saatinden yarım saat önce sahada hazır oluyorlar. Çok meraklılar. Şu anda gerçek maçlara çıkacakları günleri sabırsızlıkla bekliyorlar."

Yavuz, ailelerin de kızlarının futbolla ilgilenmesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Veliler çocuklarını teşvik ediyor. Bazen arayıp kız çocuklarını takıma sokmak isteyen veliler de oluyor. Biz de davet ediyoruz. Mahallede erkek arkadaşlarıyla oynayan kız çocukları da geliyor. Onların yeteneklerini de görüyoruz. Bir de şunu söyleyebilirim; spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu kendim de yaşadım. Spor yapmak çocukları derslerinden geri bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Futbol okuluna devam eden kız çocuklarının gelecek vadettiğini aktaran Yavuz, takımdan 3 yılın sonunda en az 2-3 futbolcunun milli takımda olacağına inandığını sözlerine ekledi.

"Hedefim futbolcu olmak"

Futbol okuluna devam eden Elanur Özkan da futbol oynamanın güzel bir his olduğunu belirterek, "Burada cumartesi ve pazar antrenmanlara geliyoruz. Antrenman dışında 5 gün okul dersleriyle ilgileniyoruz. Futbolu çok seviyorum. Zaten okulda da erkek arkadaşlarla da oynuyoruz. Bazen onları yeniyorum, bazen de yeniliyorum. Hedefim futbolcu olmak." dedi.

Futbol okulunu çok sevdiklerini dile getiren Öznur Aksoy ise futbolda kızların da başarılı olabileceğini, kendisinin bu yolda ilerlemek istediğini kaydetti.

Lina Akçakavak, takımdaki tüm arkadaşlarının futbolu çok sevdiğini anlatarak, "Futbolu seviyoruz ve erkek sporu olarak bakmıyoruz. Sadece spor olarak bakıyoruz. Daha çık kadınların ön planda olduğu voleybolu erkekler de oynayabiliyor. Erkeklerin ön planda olduğu futbolu kızlar da oynayabilir. Sevdiğimiz bir sporda ilerlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor - Son Dakika Spor

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