Bolu Otel Yangını Davasında Cezalar Verildi

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin davada yargılanan 11 sanığa 34'er kez müebbet ve bin yılı aşkın, diğer 21 sanığa da çeşitli miktarlarda hapis cezaları verildi, 3 sanık beraat etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan ve 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında düzenlenen iddianame, 30 Mayıs 2025'te Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi.

Bu 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, yangının "grill plate" (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) cihazında çıktığı ve ilk olarak 03.24'te fark edildiği, saat 03.26'da jandarmanın, saat 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı kaydedildi.

Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangının saat 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktığı" belirtilerek, alev renginin de mavileşmeye başladığı aktarıldı.

İddianamede, alevlerin tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşmanın da aşırı dumanlanma ve hızla yanmaya sebebiyet verdiği anlatılarak, mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmalarının da yanmayı hızlandırdığı kaydedildi.

Otelde, binadaki kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak acil durum anons sisteminin bulunmadığına değinilen iddianamede, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin gerektiği şekilde çalışmadığı, personele yangın ve acil durum eğitimi verilmediği, yangın tatbikatı yaptırılmadığı, olay anında gereken müdahalelerin gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Yargılama 7 Temmuz 2025'te başladı, 31 Ekim'de karar açıklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangına ilişkin 32 sanığın yargılanacağı dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü.

İlk duruşması 7 Temmuz 2025'te başlayan davada, 10 gün boyunca sanık savunmaları alındı, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ile taraf avukatları beyanda bulundu.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı, müştekilerin sanık ve avukatlarına tepki gösterdiği duruşmanın 17 Temmuz 2025'teki oturumunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, sanık Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Davanın 22 Eylül 2025'te başlayan ve 2 gün süren ikinci duruşmasında ise müştekiler Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'nın olayda yaralanmasına yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkeme dosyasıyla birleşti.

Cumhuriyet savcısının 21 sayfalık esasa ilişkin mütalaasını okumasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Davanın üçüncü ve karar duruşması, 27-28-30 ve 31 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi, taraflar esas hakkındaki son savunmalarını yaptı.

11 sanık 34'er kez müebbet ve bin yılı aşkın ceza aldı

Mahkeme heyeti, 31 Ekim 2025'te açıkladığı kararda, otelin sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, 11 sanığa, "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da verdi.

Bu suçlardan sanıklardan Halit Ergül, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir toplam 41 yıl 721 ay 600'er gün, Kadir Özdemir, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun toplam 41 yıl 708 ay 590'ar gün ve İrfan Acar toplam 41 yıl 679 ay 560 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, teknik personel şefi Tahsin Pekcan, teknik personel Hüseyin Özer, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'ı 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'yü 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren heyet, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın beraatine hükmetti.

Hapis cezalarında "takdir indirimi" uygulamayan heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, bazı sanıklar hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

"Altın zaman otelde konaklayanları kurtarmak için kullanılmadı"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 8 Aralık 2025 tarihli 406 sayfalık gerekçeli kararda, mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporu, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verildi.

Kararda, otel yöneticileri sanıkların olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişiler olmalarına rağmen otelde kalanlara yangını haber vermediği ve tahliyelerine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığı, yangından kimseye haber vermeyerek otelden çıktıkları belirtildi.

Oteldeki yangın söndürmeyle ilgili eksiklikler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurların yangın eğitimi olmayan personelle birleşince yangın başlangıcındaki hayati-kritik dakikalar boşuna harcanarak felaketin boyutunun büyümesine neden olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların yıllardır turizm ve otelcilik işiyle uğraştıkları, kendi deyimleriyle çekirdekten yetiştiklerini belirttikleri, turizm konusunda eğitimli oldukları, şirket yönetiminde aralıksız bulundukları ve hepsinin yönetimde etkin bir konumda oldukları anlaşılmıştır. Mahkememizce itibar edilen bir kısım tanık ve müşteki beyanlarında belirtildiği üzere, yönetimin 'misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın yangını söndürün' şeklindeki beyanların HTS ve kamera kayıtları, otel personelinin yangının ilk anından haberdar olması ve otelin değişik katlarında konaklayan ve görevli olan otel personellerinin yangından kurtulması dikkate alındığında bu talimatla örtüştüğü, bu şekilde yangın anında 'altın zaman' olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı anlaşılmıştır."

9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan, Barış Başayvaz, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmemesini Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 1. Dairesi, 26 Eylül 2025'te, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar verdiği Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verdi.

Daire, Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında ise soruşturma izni vermedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarını ifadeye çağırdı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan ile Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz, 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık 2025 tarihlerinde ifade verdi.

İfadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerine SEGBİS'le bağlanan 9 zanlı hakkında, "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol kararı alındı.

12 sanık hakkında verilen kararların bozulması istendi

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin davada 10 sanığa verilen hapis ve 2 sanığa yönelik beraat kararlarının bozulmasını istedi.

Başsavcılık, "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan ceza verilen Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile Zeki Yılmaz, beraat eden sanıklar Faysal Yaver ve Ece Kayacan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hüküm kurulmasını talep etti.

İddia makamı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapse çarptırılan sanıklar Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel, Yeliz Erdoğan için "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza tayin edilmesini istedi.