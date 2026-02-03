Bornova'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bornova'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

03.02.2026 13:19
İzmir Bornova'da silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sinan Ümit, hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ümit (23), hayatını kaybetti. Olay, saat 06.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı.

POLİS, SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
