Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46 Galatasaray Sportif...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46
Galatasaray Sportif 1,50 1,55 -3,23
Tüpraş 140,50 144,00 -2,43
Ülker Bisküvi 18,36 18,78 -2,24
Alarko GMYO 46,34 47,36 -2,15
Global Yat. Holding 3,65 3,73 -2,14
Mavi Giyim 39,22 40,06 -2,10
Gersan Elektrik 2,43 2,48 -2,02
Parsan 10,50 10,71 -1,96
İş GMYO 1,05 1,07 -1,87
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,76 -1,70
Bim Mağazalar 91,40 92,95 -1,67
Albaraka Türk 1,80 1,83 -1,64
Gübre Fabrik. 3,12 3,17 -1,58
Vestel 6,37 6,47 -1,55
Türk Telekom 5,20 5,28 -1,52
Fenerbahçe Futbol 7,01 7,11 -1,41
Aksa Enerji 2,83 2,87 -1,39
Göltaş Çimento 11,16 11,31 -1,33
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Galatasaray, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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