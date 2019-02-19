Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46 Galatasaray Sportif...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,12
|-4,46
| Galatasaray Sportif
|1,50
|1,55
|-3,23
|Tüpraş
|140,50
|144,00
|-2,43
|Ülker Bisküvi
|18,36
|18,78
|-2,24
| Alarko GMYO
|46,34
|47,36
|-2,15
|Global Yat. Holding
|3,65
|3,73
|-2,14
|Mavi Giyim
|39,22
|40,06
|-2,10
|Gersan Elektrik
|2,43
|2,48
|-2,02
|Parsan
|10,50
|10,71
|-1,96
|İş GMYO
|1,05
|1,07
|-1,87
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|1,76
|-1,70
| Bim Mağazalar
|91,40
|92,95
|-1,67
| Albaraka Türk
|1,80
|1,83
|-1,64
|Gübre Fabrik.
|3,12
|3,17
|-1,58
|Vestel
|6,37
|6,47
|-1,55
|Türk Telekom
|5,20
|5,28
|-1,52
| Fenerbahçe Futbol
|7,01
|7,11
|-1,41
| Aksa Enerji
|2,83
|2,87
|-1,39
|Göltaş Çimento
|11,16
|11,31
|-1,33
|Metro Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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