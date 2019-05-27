Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,34 10,70 5,98 Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 11,34 10,70 5,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,37 5,41
Şekerbank 0,91 0,87 4,60
Metro Holding 0,95 0,92 3,26
Tekfen Holding 23,60 22,88 3,15
Ege Endüstri 436,60 424,70 2,80
Verusa Holding 18,20 17,76 2,48
Pegasus 30,30 29,60 2,36
Afyon Çimento 3,53 3,45 2,32
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,33 2,26
Netaş Telekom. 5,80 5,68 2,11
Emlak Konut GMYO 1,10 1,08 1,85
Fenerbahçe Futbol 7,16 7,03 1,85
Enka İnşaat 5,19 5,10 1,76
İskenderun Demir Çelik 5,99 5,89 1,70
Ford Otosan 51,80 51,00 1,57
Ülker Bisküvi 18,04 17,77 1,52
T.S.K.B. 0,68 0,67 1,49
Aksa 8,22 8,10 1,48
Şok Marketler 8,00 7,89 1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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