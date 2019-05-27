Borsada en çok değer kazanan hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,34 10,70 5,98 Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,34
|10,70
|5,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,37
|5,41
|Şekerbank
|0,91
|0,87
|4,60
|Metro Holding
|0,95
|0,92
|3,26
| Tekfen Holding
|23,60
|22,88
|3,15
| Ege Endüstri
|436,60
|424,70
|2,80
|Verusa Holding
|18,20
|17,76
|2,48
|Pegasus
|30,30
|29,60
|2,36
| Afyon Çimento
|3,53
|3,45
|2,32
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,33
|2,26
| Netaş Telekom.
|5,80
|5,68
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|1,08
|1,85
| Fenerbahçe Futbol
|7,16
|7,03
|1,85
| Enka İnşaat
|5,19
|5,10
|1,76
| İskenderun Demir Çelik
|5,99
|5,89
|1,70
| Ford Otosan
|51,80
|51,00
|1,57
|Ülker Bisküvi
|18,04
|17,77
|1,52
|T.S.K.B.
|0,68
|0,67
|1,49
|Aksa
|8,22
|8,10
|1,48
|Şok Marketler
|8,00
|7,89
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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