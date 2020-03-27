Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 -5,26 -12,90
Acıpayam Selüloz 5,06 -1,36 -20,57
Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09
Adana Çimento (B) 5,50 -1,08 -22,86
Adana Çimento (C) 1,72 -3,91 -22,87
Adel Kalemcilik 9,50 -0,11 -39,49
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -4,90 -32,09
Afyon Çimento 4,76 3,03 -24,20
Ak Enerji 0,72 -5,26 -33,94
Akbank 5,53 -3,49 -31,81
Akçansa 6,90 -3,36 -28,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,88 -36,02
Akfen GMYO 2,07 1,47 -48,89
Akın Tekstil 8,25 0,00 -40,17
Akiş GMYO 2,40 -4,00 -40,59
Akmerkez GMYO 21,30 0,85 -10,05
Aksa 6,19 -2,52 -20,93
Aksa Enerji 3,23 -8,76 -15,00
Aksigorta 4,20 -4,55 -22,48
Aksu Enerji 7,26 4,61 -51,18
Alarko Carrıer 37,50 -3,55 -37,50
Alarko GMYO 10,19 -4,94 -32,88
Alarko Holding 3,94 -2,72 -33,78
Albaraka Türk 1,08 -2,70 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,03 4,10 41,45
Alkim Kağıt 5,20 -4,06 -6,81
Alkim Kimya 48,46 -1,10 26,46
Altınyağ 0,51 -3,77 24,39
Altınyunus Çeşme 9,64 9,92 -3,50
Anadolu Cam 2,77 0,00 -36,47
Anadolu Efes 17,40 -7,35 -24,61
Anadolu Grubu Holding 13,98 -1,27 -20,52
Anadolu Hayat Emek. 5,21 -1,70 -14,38
Anadolu Isuzu 8,10 -4,59 -33,44
Anadolu Sigorta 4,56 -0,87 9,79
Anel Elektrik 2,82 1,08 -12,15
Arçelik 13,40 -2,26 -35,70
ARD Bilişim Teknolojileri 12,00 -8,47
Arena Bilgisayar 9,27 -7,11 23,11
Armada Bilgisayar 16,77 2,13 2,32
Arsan Tekstil 2,69 6,75 -24,86
Artı Yatırım Holding 0,72 1,41 -11,11
Aselsan 23,12 -4,70 10,41
Aslan Çimento 32,18 -2,31 -19,47
Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08
Atakule GMYO 1,12 -3,45 -41,67
Atlantis Yatırım Holding 1,22 -1,61 22,00
Atlas Yat. Ort. 1,03 -5,50 -28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 -7,93 -3,85
Avrasya GMYO 1,03 -3,74 -31,79
Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 0,94 -41,21
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,01 2,71
Avrupa Yatırım Holding 0,90 -3,23 -41,56
Ayen Enerji 2,27 -3,40 -34,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89
Aygaz 8,32 -1,07 -31,50
Bagfaş 11,19 -4,77 -33,47
Bak Ambalaj 6,86 5,70 -6,67
Balatacılar Balatacılık 1,75 -9,79 41,13
Bantaş Ambalaj 2,42 10,00 -3,97
Banvit 16,10 -0,86 -13,30
Baştaş Başkent Çimento 2,42 -5,47 -6,56
Batı Çimento 1,92 -2,54 -41,99
Batısöke Çimento 0,74 -2,63 -43,51
Bera Holding 2,55 -4,14 -33,77
Berkosan Yalıtım 2,67 -9,80 -2,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 3,91 -24,08
Beyaz Filo 2,63 -1,13 -16,77
Bilici Yatırım 6,28 0,32 43,71
Bim Mağazalar 50,00 -3,75 7,16
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,95 -3,06 -16,67
Bizim Mağazaları 9,16 -4,58 -17,99
Bolu Çimento 3,28 -0,61 -30,21
Bomonti Elektrik 1,02 -1,92 -20,31
Borusan Mannesmann 7,18 -4,27 -37,29
Borusan Yat. Paz. 52,25 -5,52 -15,52
Bosch Fren Sistemleri 181,10 -1,25 -37,53
Bossa 6,80 0,74 -15,63
Brisa 7,24 0,56 -22,81
Burçelik 4,72 -5,60 -18,76
Burçelik Vana 12,50 -7,41 28,73
Bursa Çimento 2,92 0,34 -27,06
Carrefoursa 6,52 -4,40 38,43
Casa Emtia Petrol 8,64 -6,59 -7,99
Ceo Event Medya 5,35 -4,80 -35,07
Coca Cola İçecek 34,74 -5,55 -10,23
Cosmos Yat. Holding 2,20 10,00 7,84
Credıtwest Faktorıng 2,04 -0,49 -29,17
Çelebi 59,95 1,87 -41,28
Çelik Halat 6,51 -5,24 0,15
Çemaş Döküm 0,71 -4,05 -43,36
Çemtaş 5,06 -3,44 -38,89
Çimbeton 27,54 -2,69 -33,25
Çimentaş 10,28 -0,39 -31,47
Çimsa 6,17 -5,37 -32,05
Çuhadaroğlu Metal 2,13 2,40 -33,23
Dagi Giyim 1,63 -2,98 -34,80
Dagi Yatırım Holding 2,28 -1,72 0,88
Dardanel 4,08 -9,93 7,65
Datagate Bilgisayar 6,43 -7,48 -17,67
Demısaş Döküm 2,38 -5,56 -31,61
Denge Holding 0,91 -4,21 -33,58
Deniz GMYO 2,87 -3,04 -43,17
Denizli Cam 5,30 -4,33 -36,45
Derimod 4,36 6,86 -38,94
Derlüks Deri 2,28 1,33 -44,12
Desa Deri 3,49 8,72 -23,13
Despec Bilgisayar 4,47 -6,68 5,42
Deva Holding 11,17 -6,45 24,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 -5,80 -16,67
Ditaş Doğan 8,80 -6,18 -7,95
DO-CO 279,00 6,49 -50,53
Doğan Burda 3,13 -3,69 -48,43
Doğan Holding 1,46 -7,59 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -4,96 -30,30
Doğusan 1,39 2,96 -33,17
Doğuş GMYO 3,50 -5,41 -22,74
Doğuş Otomotiv 6,90 1,77 -27,52
Döktaş Dökümcülük 14,59 -6,05 -53,90
Duran Doğan Basım 16,53 -3,62 17,74
Dyo Boya 3,78 -1,82 -22,86
Eczacıbaşı İlaç 5,08 4,74 36,93
Eczacıbaşı Yatırım 11,30 -0,96 11,77
Edip Gayrimenkul 1,29 9,32 -7,19
Ege Endüstri 464,00 1,09 -20,07
Ege Gübre 41,20 -0,05 -17,27
Ege Profil 9,18 -2,96 -23,31
Ege Seramik 3,07 0,66 -17,25
Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 3,57 -9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 2,08 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00
Egeplast 10,99 -0,09 -12,08
Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28
Emek Elektrik 1,22 5,17 -23,27
Eminiş Ambalaj 2,18 9,55 43,42
Emlak Konut GMYO 1,13 -3,42 -22,60
Enerjisa Enerji 6,21 -9,21 -15,97
Enka İnşaat 5,69 -3,56 -11,37
Erbosan 15,65 -0,95 -37,35
Ereğli Demir Çelik 7,33 -3,93 -18,92
Ersu Gıda 2,88 9,92 39,13
Escort Teknoloji 2,12 9,84 52,52
Etiler Gıda 1,89 -3,08 -22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 5,94 -35,93
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 0,00 -30,40
Euro Yat. Ort. 0,91 1,11 -22,88
Euro Yatırım Holding 0,87 -3,33 -42,00
Fenerbahçe Futbol 8,68 0,23 -40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -5,17 -39,82
F-M İzmit Piston 39,70 -8,99 -16,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,10 0,14 -7,67
Ford Otosan 48,70 0,00 -26,34
Formet Çelik Kapı 2,00 -4,76 -33,33
Frigo Pak Gıda 8,46 -10,00 -34,72
Galatasaray Sportif 1,93 9,66 -4,93
Garanti Bankası 7,88 -0,76 -29,26
Garanti Faktoring 3,34 -5,65 -13,70
Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33
Gedik Y. Men. Değ. 15,79 9,96 181,96
Gedik Yatırım Holding 18,54 -5,21 141,09
Gediz Ambalaj 7,51 -0,13 11,09
Gentaş 1,86 -6,06 -15,07
Gersan Elektrik 2,03 -1,46 -36,36
Global Men. Değ. 1,64 -0,61 -12,77
Global Yat. Holding 2,42 -5,47 -50,31
Good-Year 3,13 -6,29 -22,72
Göltaş Çimento 10,50 -4,55 -40,98
Gözde Girişim 2,51 -3,09 -51,17
GSD Denizcilik 1,68 -3,45 -34,38
GSD Holding 1,00 -1,96 -32,89
Gübre Fabrik. 14,18 -7,38 56,86
Güler Yat. Holding 2,40 -9,77 18,23
Güneş Sigorta 1,92 0,00 -11,93
Halk GMYO 1,19 0,85 -2,46
Halk Sigorta 2,27 -5,42 14,65
Hatay Tekstil 6,29 6,61 -8,44
Hedef Girişim 1,69 -2,87 -35,25
Hektaş 9,40 -7,11 17,21
HUB Girişim 18,98 4,57 102,16
Hürriyet Gzt. 0,85 -3,41 -25,44
ICBC Turkey Bank 3,38 2,42 -35,86
İdealist Danışmanlık 2,06 -2,83 -37,95
İdealist GMYO 2,31 3,59 -24,51
İhlas Ev Aletleri 2,05 -3,76 -34,50
İhlas Gayrimenkul 0,90 7,14 -25,00
İhlas Gazetecilik 4,15 6,41 -39,06
İhlas Holding 0,47 2,17 -48,35
İhlas Yayın Holding 0,60 9,09 -41,18
İndeks Bilgisayar 7,38 -5,63 -23,92
Info Yatırım 8,70 0,00 -2,25
İntema 6,52 -4,54 -29,59
İpek Doğal Enerji 7,58 -4,29 -1,81
İskenderun Demir Çelik 6,29 -1,10 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı         
01:16
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı         
00:22
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi         
00:17
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı         
00:07
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı         
23:59
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası         
23:51
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek         
23:26
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi         
23:26
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti         
23:23
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
23:10
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek         
19:16
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 02:06:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]