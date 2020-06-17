Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,36
|-3,45
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,41
|-1,16
|47,72
|Adel Kalemcilik
|13,70
|-0,36
|-12,74
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|0,00
|23,92
|Afyon Çimento
|2,98
|-1,32
|30,80
|Ak Enerji
|1,35
|-1,46
|23,85
|Akbank
|5,82
|-0,34
|-28,24
|Akçansa
|12,51
|-1,88
|29,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,43
|0,41
|15,17
|Akfen GMYO
|3,61
|-0,28
|-10,86
|Akın Tekstil
|13,40
|-3,53
|-2,83
|Akiş GMYO
|3,72
|-0,53
|-7,92
|Akmerkez GMYO
|27,34
|0,66
|22,03
|Aksa
|7,23
|0,42
|3,24
|Aksa Enerji
|4,85
|-0,41
|27,63
|Aksigorta
|6,86
|0,88
|26,62
|Aksu Enerji
|10,26
|-0,29
|-31,00
|Alarko Carrıer
|70,30
|-0,28
|17,17
|Alarko GMYO
|14,90
|0,81
|-1,86
|Alarko Holding
|5,60
|4,67
|-5,88
|Albaraka Türk
|1,62
|4,52
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,96
|-0,37
|57,48
|Alkim Kağıt
|11,69
|-4,57
|115,69
|Alkim Kimya
|14,42
|-2,57
|132,51
|Altınyağ
|1,38
|-0,72
|236,59
|Altınyunus Çeşme
|39,00
|-5,48
|290,39
|Anadolu Cam
|4,37
|1,86
|2,48
|Anadolu Efes
|20,34
|4,25
|-11,87
|Anadolu Grubu Holding
|19,80
|0,51
|12,56
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|-0,29
|11,75
|Anadolu Isuzu
|13,30
|-0,37
|9,29
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-0,48
|49,03
|Anel Elektrik
|4,08
|0,49
|27,10
|Arçelik
|16,90
|-1,00
|-18,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,54
|-1,62
|Arena Bilgisayar
|14,45
|-1,23
|98,35
|Armada Bilgisayar
|22,52
|-1,49
|37,40
|Arsan Tekstil
|5,03
|-2,52
|40,50
|Artı Yatırım Holding
|2,69
|9,80
|232,10
|Aselsan
|31,84
|-2,09
|52,05
|Ata GMYO
|3,53
|-0,84
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,07
|2,99
|7,81
|Atlantis Yatırım Holding
|1,90
|2,15
|90,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|1,33
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,65
|3,02
|1,82
|Avrasya GMYO
|2,25
|0,00
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|0,52
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,04
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-0,61
|5,84
|Ayen Enerji
|3,69
|-0,81
|6,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|-2,96
|34,70
|Aygaz
|11,42
|0,00
|-5,98
|Bagfaş
|17,21
|-0,81
|2,32
|Bak Ambalaj
|8,62
|-0,92
|17,28
|Balatacılar Balatacılık
|2,24
|1,82
|80,65
|Bantaş Ambalaj
|3,82
|-1,80
|51,59
|Banvit
|24,68
|2,07
|32,90
|Baştaş Başkent Çimento
|3,41
|-1,16
|31,66
|Batı Çimento
|3,26
|-1,21
|-1,51
|Batısöke Çimento
|1,41
|-2,08
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|9,92
|Bera Holding
|4,34
|-0,23
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|4,14
|0,49
|51,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|0,00
|1,63
|Beyaz Filo
|3,80
|-1,30
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,60
|-0,13
|73,91
|Bim Mağazalar
|66,55
|3,10
|44,02
|Birko Mensucat
|0,50
|0,00
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,51
|-1,95
|32,46
|Bizim Mağazaları
|17,90
|-1,70
|60,25
|Bomonti Elektrik
|4,55
|-1,52
|255,47
|Borusan Mannesmann
|11,14
|4,40
|-2,71
|Borusan Yat. Paz.
|68,85
|1,03
|14,92
|Bosch Fren Sistemleri
|305,00
|1,33
|5,98
|Bossa
|10,47
|-0,95
|29,90
|Brisa
|12,45
|5,51
|32,74
|Burçelik
|8,63
|0,23
|48,54
|Burçelik Vana
|18,31
|-1,88
|88,57
|Bursa Çimento
|4,23
|0,95
|5,66
|Carrefoursa
|7,30
|-1,22
|54,99
|Casa Emtia Petrol
|21,36
|-4,98
|127,48
|Ceo Event Medya
|3,57
|-2,19
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|41,86
|0,14
|10,57
|Cosmos Yat. Holding
|2,94
|-0,68
|44,12
|Credıtwest Faktorıng
|3,87
|0,26
|34,38
|Çelebi
|79,90
|-1,36
|-21,74
|Çelik Halat
|10,67
|-3,87
|64,15
|Çemaş Döküm
|1,29
|-2,27
|2,91
|Çemtaş
|8,35
|1,83
|2,72
|Çimbeton
|65,00
|-2,77
|57,54
|Çimentaş
|24,00
|-1,23
|60,00
|Çimsa
|9,29
|-0,75
|2,31
|Çuhadaroğlu Metal
|3,44
|-0,86
|7,84
|Dagi Giyim
|4,77
|9,91
|90,80
|Dagi Yatırım Holding
|9,17
|-9,92
|305,75
|Dardanel
|11,96
|1,79
|215,57
|Datagate Bilgisayar
|9,19
|2,00
|17,67
|Demısaş Döküm
|3,95
|-1,25
|13,51
|Denge Holding
|1,51
|-1,31
|10,22
|Deniz GMYO
|5,25
|7,80
|3,96
|Denizli Cam
|7,84
|0,77
|-6,00
|Derimod
|6,94
|0,00
|-2,80
|Derlüks Deri
|5,84
|-1,02
|44,35
|Desa Deri
|4,60
|-0,22
|1,32
|Despec Bilgisayar
|7,51
|-3,35
|77,12
|Deva Holding
|21,20
|5,05
|137,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|0,81
|58,97
|Ditaş Doğan
|16,06
|-0,37
|68,78
|DO-CO
|369,90
|-1,75
|-34,41
|Doğan Burda
|12,98
|-2,26
|113,84
|Doğan Holding
|2,04
|0,99
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|0,00
|26,67
|Doğusan
|2,43
|0,00
|16,83
|Doğuş GMYO
|5,92
|3,50
|30,68
|Doğuş Otomotiv
|14,88
|9,98
|56,30
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|-1,11
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|16,80
|-2,04
|19,66
|Dyo Boya
|6,19
|2,31
|26,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,37
|4,43
|74,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,99
|3,02
|45,24
|Edip Gayrimenkul
|2,21
|0,00
|58,99
|Ege Endüstri
|623,20
|-1,89
|10,78
|Ege Gübre
|81,45
|-1,27
|63,55
|Ege Profil
|15,41
|-0,19
|28,74
|Ege Seramik
|5,03
|1,00
|35,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,46
|9,77
|356,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,29
|9,32
|230,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|8,86
|330,00
|Egeplast
|17,50
|-2,13
|40,00
|Ekiz Kimya
|14,27
|9,94
|2239,34
|Emek Elektrik
|2,30
|0,44
|44,65
|Eminiş Ambalaj
|3,80
|-2,81
|150,00
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-1,55
|30,14
|Enerjisa Enerji
|8,30
|-0,12
|23,22
|Enka İnşaat
|5,83
|0,69
|4,44
|Erbosan
|21,34
|-0,93
|-14,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,26
|-1,43
|-8,63
|Ersu Gıda
|4,66
|-1,27
|125,12
|Escort Teknoloji
|3,86
|0,00
|177,70
|Etiler Gıda
|2,85
|-3,39
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|0,51
|23,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|-3,57
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|-2,99
|43,90
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|-1,08
|22,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,38
|-3,58
|-14,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,17
|-3,02
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|50,65
|-0,10
|6,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|-0,76
|35,63
|Ford Otosan
|69,65
|-0,78
|5,35
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|0,00
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,20
|-0,29
|32,72
|Galatasaray Sportif
|3,30
|0,30
|62,56
|Garanti Bankası
|8,13
|-0,97
|-27,02
|Garanti Faktoring
|4,97
|1,84
|28,42
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|0,00
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,53
|-1,75
|203,02
|Gedik Yatırım Holding
|23,94
|-1,48
|211,31
|Gediz Ambalaj
|11,16
|-0,71
|65,09
|Gentaş
|2,41
|-0,02
|16,88
|Gersan Elektrik
|4,70
|3,98
|47,34
|Global Men. Değ.
|4,53
|-1,95
|140,96
|Global Yat. Holding
|4,03
|1,51
|-17,25
|Good-Year
|5,42
|2,65
|33,83
|Göltaş Çimento
|17,10
|-0,18
|-3,88
|Gözde Girişim
|4,66
|-0,43
|-9,34
|GSD Denizcilik
|4,54
|-0,22
|77,34
|GSD Holding
|1,86
|-1,06
|24,83
|Gübre Fabrik.
|25,62
|2,64
|183,41
|Güler Yat. Holding
|17,24
|9,88
|749,26
|Güneş Sigorta
|4,45
|4,95
|104,13
|Halk GMYO
|2,04
|0,99
|67,21
|Halk Sigorta
|4,20
|0,96
|112,12
|Hatay Tekstil
|9,35
|-0,95
|38,85
|Hedef Girişim
|2,86
|4,00
|9,58
|Hektaş
|14,35
|0,00
|78,93
|HUB Girişim
|22,00
|0,00
|134,33
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-5,41
|22,81
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-2,23
|8,16
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|-0,60
|0,00
|İdealist GMYO
|4,27
|0,00
|39,54
|İhlas Ev Aletleri
|2,01
|1,52
|-35,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,54
|-2,53
|28,33
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|9,37
|-28,05
|İhlas Holding
|0,82
|3,80
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|0,88
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,00
|-0,54
|13,40
|Info Yatırım
|4,48
|-0,22
|-7,87
|İntema
|12,09
|-0,25
|30,56
|İpek Doğal Enerji
|13,98
|-0,71
|81,09
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-0,86
|-13,73
(Sürecek)