Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,48 -1,97 87,10
Acıpayam Selüloz 9,29 -0,11 47,12
Adel Kalemcilik 18,31 -0,22 16,62
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 4,83 51,93
Afyon Çimento 4,20 4,48 84,35
Ak Enerji 2,06 9,57 88,99
Akbank 4,89 -0,20 -39,70
Akçansa 12,29 4,15 26,77
Akdeniz Yatırım Hold. 5,23 0,97 147,87
Akfen GMYO 3,34 0,91 -17,53
Akın Tekstil 15,42 2,39 11,82
Akiş GMYO 2,73 0,74 -12,85
Akmerkez GMYO 42,00 -4,11 87,46
Aksa 6,74 0,60 -3,76
Aksa Enerji 5,75 8,08 51,32
Aksigorta 7,33 -0,81 35,29
Aksu Enerji 10,83 6,28 -27,17
Alarko Carrıer 93,50 10,00 56,55
Alarko GMYO 14,92 0,40 1,51
Alarko Holding 5,22 0,97 -12,27
Albaraka Türk 1,46 -0,68 -4,58
Alcatel Lucent Teletaş 25,66 0,47 113,12
Alkim Kağıt 13,80 0,44 154,62
Alkim Kimya 13,20 -0,08 112,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 0,00 217,07
Altınyunus Çeşme 48,10 1,18 381,48
Anadolu Cam 5,28 0,19 24,74
Anadolu Efes 19,91 -0,05 -6,43
Anadolu Grubu Holding 17,30 2,06 -1,65
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -0,40 23,25
Anadolu Isuzu 13,42 -0,22 10,27
Anadolu Sigorta 6,31 0,80 51,92
Anel Elektrik 5,53 1,10 72,53
Arçelik 22,02 2,61 5,66
ARD Bilişim Teknolojileri 29,00 -5,23
Arena Bilgisayar 38,04 0,26 422,17
Armada Bilgisayar 62,70 10,00 282,55
Arsan Tekstil 5,26 0,96 46,93
Artı Yatırım Holding 3,75 9,97 362,96
Aselsan 16,56 -0,60 58,63
Ata GMYO 3,42 0,29 -24,50
Atakule GMYO 2,31 -1,28 20,31
Atlantis Yatırım Holding 2,30 1,77 130,00
Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,95 56,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,08 0,85 -2,43
Avrasya GMYO 2,23 -0,89 47,68
Avrasya Petrol ve Tur. 2,45 0,41 34,62
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,80 0,00 12,98
Avrupa Yatırım Holding 1,78 0,56 15,58
Ayen Enerji 5,77 6,07 66,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,82 10,00 211,42
Aygaz 11,51 2,95 -5,24
Bagfaş 15,18 1,20 -9,75
Bak Ambalaj 10,81 -0,92 48,39
Balatacılar Balatacılık 2,26 4,15 82,26
Bantaş Ambalaj 3,83 -0,78 51,98
Banvit 24,00 0,00 29,24
Baştaş Başkent Çimento 4,01 -0,25 54,83
Batı Çimento 3,56 1,71 7,55
Batısöke Çimento 1,76 6,02 34,35
Bayrak Taban Sanayi 7,07 -0,42
Bera Holding 8,95 -2,19 132,47
Berkosan Yalıtım 4,89 2,73 78,47
Beşiktaş Futbol Yat. 4,42 9,95 80,41
Beyaz Filo 4,50 0,67 43,78
Bilici Yatırım 4,83 0,42 68,50
Bim Mağazalar 68,20 0,96 47,59
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,46 -2,38 115,79
Bizim Mağazaları 15,85 -1,98 41,90
Bomonti Elektrik 5,40 8,00 321,88
Borusan Mannesmann 12,64 2,76 10,39
Borusan Yat. Paz. 89,95 5,08 50,13
Bosch Fren Sistemleri 906,00 9,82 214,82
Bossa 9,57 4,13 18,73
Brisa 11,32 1,43 20,70
Burçelik 22,08 -1,43 280,03
Burçelik Vana 57,95 1,67 496,81
Bursa Çimento 5,60 1,45 39,88
Carrefoursa 9,11 9,89 93,42
Casa Emtia Petrol 29,96 0,60 219,06
Ceo Event Medya 4,22 0,24 15,23
Coca Cola İçecek 44,20 -0,90 16,75
Cosmos Yat. Holding 3,85 10,00 88,73
Credıtwest Faktorıng 5,91 -8,09 105,21
Çelebi 67,05 -0,52 -32,51
Çelik Halat 13,15 4,28 102,31
Çemaş Döküm 1,52 0,00 21,26
Çemtaş 11,65 3,37 43,31
Çimbeton 75,50 0,67 82,99
Çimentaş 29,98 0,33 99,87
Çimsa 11,68 2,46 28,63
Çuhadaroğlu Metal 5,63 -0,53 76,49
Dagi Giyim 10,30 0,49 312,00
Dagi Yatırım Holding 6,82 -3,12 201,77
Dardanel 12,80 4,75 237,73
Datagate Bilgisayar 11,95 -9,95 53,01
Demısaş Döküm 5,91 9,85 69,83
Denge Holding 2,82 -0,35 105,84
Deniz GMYO 3,08 0,98 46,38
Denizli Cam 7,19 4,66 -13,79
Derimod 7,10 1,28 -0,56
Derlüks Deri 8,48 1,44 109,60
Desa Deri 6,46 9,86 42,29
Despec Bilgisayar 8,82 -6,07 108,02
Deva Holding 18,80 -1,78 110,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım 5,64 9,94
Diriteks Diriliş Tekstil 2,64 -9,90 238,46
Ditaş Doğan 39,92 9,97 319,54
DO-CO 322,70 0,19 -42,78
Doğan Burda 24,30 -10,00 300,33
Doğan Holding 2,15 0,94 19,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 -2,55 61,82
Doğusan 3,92 6,52 88,46
Doğuş GMYO 10,69 -0,19 135,98
Doğuş Otomotiv 14,60 1,74 53,36
Döktaş Dökümcülük 28,26 0,57 -10,70
Duran Doğan Basım 18,67 9,95 32,98
Dyo Boya 6,68 2,93 36,33
Eczacıbaşı İlaç 6,54 0,46 79,15
Eczacıbaşı Yatırım 15,57 -0,32 61,64
Edip Gayrimenkul 2,42 0,00 74,10
Ege Endüstri 724,70 1,43 28,82
Ege Gübre 100,50 4,58 103,87
Ege Profil 15,72 0,38 31,33
Ege Seramik 5,55 1,46 50,88
Egeli & Co Tarım Girişim 0,89 0,00 178,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,88 0,00 125,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,65 -1,52 225,00
Egeplast 15,30 0,99 22,40
Ekiz Kimya 8,59 0,00 1308,20
Emek Elektrik 3,60 -2,17 126,42
Eminiş Ambalaj 9,65 9,91 534,87
Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 24,34
Enerjisa Enerji 8,39 2,57 24,55
Enka İnşaat 6,73 0,75 20,57
Erbosan 22,60 2,08 -9,53
Ereğli Demir Çelik 9,03 1,12 2,52
Ersu Gıda 4,43 -1,12 114,01
Escort Teknoloji 3,60 -4,51 158,99
Etiler Gıda 3,61 -9,98 209,18
Euro Kapital Yat. Ort. 2,01 -9,05 25,33
Euro Trend Yat. Ort. 1,85 -5,61 54,96
Euro Yat. Ort. 2,15 -9,66 90,98
Euro Yatırım Holding 1,95 -4,88 30,00
Fade Gıda 5,70 2,70
Fenerbahçe Futbol 49,24 9,96 240,29
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,20 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,82 0,79 -16,41
F-M İzmit Piston 88,00 10,00 85,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,90 0,37 41,74
Ford Otosan 86,30 -2,15 30,53
Formet Çelik Kapı 3,56 1,42 18,67
Frigo Pak Gıda 21,50 -1,19 206,91
Galatasaray Sportif 4,78 9,89 135,47
Garanti Bankası 6,76 -0,15 -39,32
Garanti Faktoring 11,21 -1,92 189,66
Garanti Yat. Ort. 2,25 -4,26 110,67
Gedik Y. Men. Değ. 9,02 0,00 186,81
Gedik Yatırım Holding 25,00 0,00 225,10
Gediz Ambalaj 13,67 3,56 102,22
Gentaş 2,77 1,84 34,33
Gersan Elektrik 6,88 -1,71 115,67
Global Men. Değ. 4,64 1,31 146,81
Global Yat. Holding 4,49 3,70 -7,80
Good-Year 4,92 2,71 21,48
Göltaş Çimento 24,56 -0,16 38,06
Gözde Girişim 5,29 0,76 2,92
GSD Denizcilik 4,36 -2,46 70,31
GSD Holding 2,21 0,00 48,32
Gübre Fabrik. 28,40 -1,32 214,16
Güler Yat. Holding 16,20 -8,22 698,03
Halk GMYO 2,13 -1,84 82,89
Hatay Tekstil 14,94 9,93 121,86
Hedef Girişim 3,57 0,00 49,60
Hektaş 12,16 1,42 51,62
HUB Girişim 18,80 -2,03 100,24
Hürriyet Gzt. 1,86 1,09 63,16
ICBC Turkey Bank 7,81 -6,02 48,20
İdealist Danışmanlık 4,40 1,38 32,53
İdealist GMYO 4,69 -1,05 53,27
İhlas Ev Aletleri 2,01 -1,95 -35,78
İhlas Gayrimenkul 1,41 -0,70 17,50
İhlas Gazetecilik 4,57 9,86 0,66
İhlas Holding 0,96 0,00 5,49
İhlas Yayın Holding 1,25 0,00 49,94
İndeks Bilgisayar 14,56 -7,26 55,23
Info Yatırım 7,26 -2,68 49,30
İntema 19,37 9,99 109,18
İpek Doğal Enerji 12,71 9,95 64,64
İskenderun Demir Çelik 7,19 2,57 -8,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım
Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi         
19:10
Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı         
18:50
Beşiktaşlı taraftarların Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı         
18:01
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı         
11:21
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 00:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei