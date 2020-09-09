Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,48
|-1,97
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|9,29
|-0,11
|47,12
|Adel Kalemcilik
|18,31
|-0,22
|16,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|4,83
|51,93
|Afyon Çimento
|4,20
|4,48
|84,35
|Ak Enerji
|2,06
|9,57
|88,99
|Akbank
|4,89
|-0,20
|-39,70
|Akçansa
|12,29
|4,15
|26,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,23
|0,97
|147,87
|Akfen GMYO
|3,34
|0,91
|-17,53
|Akın Tekstil
|15,42
|2,39
|11,82
|Akiş GMYO
|2,73
|0,74
|-12,85
|Akmerkez GMYO
|42,00
|-4,11
|87,46
|Aksa
|6,74
|0,60
|-3,76
|Aksa Enerji
|5,75
|8,08
|51,32
|Aksigorta
|7,33
|-0,81
|35,29
|Aksu Enerji
|10,83
|6,28
|-27,17
|Alarko Carrıer
|93,50
|10,00
|56,55
|Alarko GMYO
|14,92
|0,40
|1,51
|Alarko Holding
|5,22
|0,97
|-12,27
|Albaraka Türk
|1,46
|-0,68
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,66
|0,47
|113,12
|Alkim Kağıt
|13,80
|0,44
|154,62
|Alkim Kimya
|13,20
|-0,08
|112,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,00
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|48,10
|1,18
|381,48
|Anadolu Cam
|5,28
|0,19
|24,74
|Anadolu Efes
|19,91
|-0,05
|-6,43
|Anadolu Grubu Holding
|17,30
|2,06
|-1,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-0,40
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,42
|-0,22
|10,27
|Anadolu Sigorta
|6,31
|0,80
|51,92
|Anel Elektrik
|5,53
|1,10
|72,53
|Arçelik
|22,02
|2,61
|5,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,00
|-5,23
|Arena Bilgisayar
|38,04
|0,26
|422,17
|Armada Bilgisayar
|62,70
|10,00
|282,55
|Arsan Tekstil
|5,26
|0,96
|46,93
|Artı Yatırım Holding
|3,75
|9,97
|362,96
|Aselsan
|16,56
|-0,60
|58,63
|Ata GMYO
|3,42
|0,29
|-24,50
|Atakule GMYO
|2,31
|-1,28
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|1,77
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,95
|56,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,08
|0,85
|-2,43
|Avrasya GMYO
|2,23
|-0,89
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,45
|0,41
|34,62
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,00
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|0,56
|15,58
|Ayen Enerji
|5,77
|6,07
|66,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,82
|10,00
|211,42
|Aygaz
|11,51
|2,95
|-5,24
|Bagfaş
|15,18
|1,20
|-9,75
|Bak Ambalaj
|10,81
|-0,92
|48,39
|Balatacılar Balatacılık
|2,26
|4,15
|82,26
|Bantaş Ambalaj
|3,83
|-0,78
|51,98
|Banvit
|24,00
|0,00
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|4,01
|-0,25
|54,83
|Batı Çimento
|3,56
|1,71
|7,55
|Batısöke Çimento
|1,76
|6,02
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,07
|-0,42
|Bera Holding
|8,95
|-2,19
|132,47
|Berkosan Yalıtım
|4,89
|2,73
|78,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,42
|9,95
|80,41
|Beyaz Filo
|4,50
|0,67
|43,78
|Bilici Yatırım
|4,83
|0,42
|68,50
|Bim Mağazalar
|68,20
|0,96
|47,59
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,46
|-2,38
|115,79
|Bizim Mağazaları
|15,85
|-1,98
|41,90
|Bomonti Elektrik
|5,40
|8,00
|321,88
|Borusan Mannesmann
|12,64
|2,76
|10,39
|Borusan Yat. Paz.
|89,95
|5,08
|50,13
|Bosch Fren Sistemleri
|906,00
|9,82
|214,82
|Bossa
|9,57
|4,13
|18,73
|Brisa
|11,32
|1,43
|20,70
|Burçelik
|22,08
|-1,43
|280,03
|Burçelik Vana
|57,95
|1,67
|496,81
|Bursa Çimento
|5,60
|1,45
|39,88
|Carrefoursa
|9,11
|9,89
|93,42
|Casa Emtia Petrol
|29,96
|0,60
|219,06
|Ceo Event Medya
|4,22
|0,24
|15,23
|Coca Cola İçecek
|44,20
|-0,90
|16,75
|Cosmos Yat. Holding
|3,85
|10,00
|88,73
|Credıtwest Faktorıng
|5,91
|-8,09
|105,21
|Çelebi
|67,05
|-0,52
|-32,51
|Çelik Halat
|13,15
|4,28
|102,31
|Çemaş Döküm
|1,52
|0,00
|21,26
|Çemtaş
|11,65
|3,37
|43,31
|Çimbeton
|75,50
|0,67
|82,99
|Çimentaş
|29,98
|0,33
|99,87
|Çimsa
|11,68
|2,46
|28,63
|Çuhadaroğlu Metal
|5,63
|-0,53
|76,49
|Dagi Giyim
|10,30
|0,49
|312,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,82
|-3,12
|201,77
|Dardanel
|12,80
|4,75
|237,73
|Datagate Bilgisayar
|11,95
|-9,95
|53,01
|Demısaş Döküm
|5,91
|9,85
|69,83
|Denge Holding
|2,82
|-0,35
|105,84
|Deniz GMYO
|3,08
|0,98
|46,38
|Denizli Cam
|7,19
|4,66
|-13,79
|Derimod
|7,10
|1,28
|-0,56
|Derlüks Deri
|8,48
|1,44
|109,60
|Desa Deri
|6,46
|9,86
|42,29
|Despec Bilgisayar
|8,82
|-6,07
|108,02
|Deva Holding
|18,80
|-1,78
|110,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|5,64
|9,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,64
|-9,90
|238,46
|Ditaş Doğan
|39,92
|9,97
|319,54
|DO-CO
|322,70
|0,19
|-42,78
|Doğan Burda
|24,30
|-10,00
|300,33
|Doğan Holding
|2,15
|0,94
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-2,55
|61,82
|Doğusan
|3,92
|6,52
|88,46
|Doğuş GMYO
|10,69
|-0,19
|135,98
|Doğuş Otomotiv
|14,60
|1,74
|53,36
|Döktaş Dökümcülük
|28,26
|0,57
|-10,70
|Duran Doğan Basım
|18,67
|9,95
|32,98
|Dyo Boya
|6,68
|2,93
|36,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|0,46
|79,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,57
|-0,32
|61,64
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|0,00
|74,10
|Ege Endüstri
|724,70
|1,43
|28,82
|Ege Gübre
|100,50
|4,58
|103,87
|Ege Profil
|15,72
|0,38
|31,33
|Ege Seramik
|5,55
|1,46
|50,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|0,00
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,88
|0,00
|125,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|-1,52
|225,00
|Egeplast
|15,30
|0,99
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,59
|0,00
|1308,20
|Emek Elektrik
|3,60
|-2,17
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|9,65
|9,91
|534,87
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|24,34
|Enerjisa Enerji
|8,39
|2,57
|24,55
|Enka İnşaat
|6,73
|0,75
|20,57
|Erbosan
|22,60
|2,08
|-9,53
|Ereğli Demir Çelik
|9,03
|1,12
|2,52
|Ersu Gıda
|4,43
|-1,12
|114,01
|Escort Teknoloji
|3,60
|-4,51
|158,99
|Etiler Gıda
|3,61
|-9,98
|209,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,01
|-9,05
|25,33
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,85
|-5,61
|54,96
|Euro Yat. Ort.
|2,15
|-9,66
|90,98
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|-4,88
|30,00
|Fade Gıda
|5,70
|2,70
|Fenerbahçe Futbol
|49,24
|9,96
|240,29
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,20
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,82
|0,79
|-16,41
|F-M İzmit Piston
|88,00
|10,00
|85,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,90
|0,37
|41,74
|Ford Otosan
|86,30
|-2,15
|30,53
|Formet Çelik Kapı
|3,56
|1,42
|18,67
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|-1,19
|206,91
|Galatasaray Sportif
|4,78
|9,89
|135,47
|Garanti Bankası
|6,76
|-0,15
|-39,32
|Garanti Faktoring
|11,21
|-1,92
|189,66
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-4,26
|110,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|0,00
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|25,00
|0,00
|225,10
|Gediz Ambalaj
|13,67
|3,56
|102,22
|Gentaş
|2,77
|1,84
|34,33
|Gersan Elektrik
|6,88
|-1,71
|115,67
|Global Men. Değ.
|4,64
|1,31
|146,81
|Global Yat. Holding
|4,49
|3,70
|-7,80
|Good-Year
|4,92
|2,71
|21,48
|Göltaş Çimento
|24,56
|-0,16
|38,06
|Gözde Girişim
|5,29
|0,76
|2,92
|GSD Denizcilik
|4,36
|-2,46
|70,31
|GSD Holding
|2,21
|0,00
|48,32
|Gübre Fabrik.
|28,40
|-1,32
|214,16
|Güler Yat. Holding
|16,20
|-8,22
|698,03
|Halk GMYO
|2,13
|-1,84
|82,89
|Hatay Tekstil
|14,94
|9,93
|121,86
|Hedef Girişim
|3,57
|0,00
|49,60
|Hektaş
|12,16
|1,42
|51,62
|HUB Girişim
|18,80
|-2,03
|100,24
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|1,09
|63,16
|ICBC Turkey Bank
|7,81
|-6,02
|48,20
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|1,38
|32,53
|İdealist GMYO
|4,69
|-1,05
|53,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,01
|-1,95
|-35,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-0,70
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|4,57
|9,86
|0,66
|İhlas Holding
|0,96
|0,00
|5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|0,00
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|14,56
|-7,26
|55,23
|Info Yatırım
|7,26
|-2,68
|49,30
|İntema
|19,37
|9,99
|109,18
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|9,95
|64,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|2,57
|-8,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:39 - Kaynak: AA
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