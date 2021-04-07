Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.04.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,49-2,35-3,23
Acıpayam Selüloz20,82-0,8621,61
Adel Kalemcilik27,860,00-18,62
Adese Alışveriş Ticaret3,120,0011,43
Afyon Çimento4,15-0,48-18,79
Ak Enerji1,72-0,58-22,17
Akbank4,850,62-28,23
Akçansa19,703,7922,34
Akdeniz Yatırım Hold.2,11-0,47-12,20
Akfen GMYO3,87-1,02-20,37
Akın Tekstil48,44-1,3452,52
Akiş GMYO2,07-1,43-25,87
Akmerkez GMYO51,901,17-19,40
Aksa16,72-1,7614,60
Aksa Enerji12,511,0568,15
Aksigorta8,58-0,81-1,36
Aksu Enerji6,35-1,09-15,86
Alarko Carrıer387,200,866,11
Alarko GMYO25,800,55-1,38
Alarko Holding10,500,0021,53
Albaraka Türk1,750,00-9,79
Alcatel Lucent Teletaş30,50-0,392,83
Alkim Kağıt19,64-0,6644,97
Alkim Kimya17,62-3,6121,21
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,10-2,33-4,11
Altınyunus Çeşme66,706,3833,51
Anadolu Efes21,14-0,19-8,80
Anadolu Grubu Holding22,46-2,43-14,64
Anadolu Hayat Emek.9,474,1817,85
Anadolu Isuzu19,97-0,7510,94
Anadolu Sigorta6,732,44-6,79
Anel Elektrik6,701,21111,36
Arçelik33,940,9519,26
ARD Bilişim Teknolojileri57,301,9619,18
Arena Bilgisayar58,70-3,1470,64
Armada Bilgisayar57,60-0,6917,36
Arsan Tekstil10,48-1,5043,76
Arzum Ev Aletleri22,700,98-7,80
Aselsan15,610,52-14,47
Ata GMYO4,900,20-11,07
Atakule GMYO3,00-0,3319,05
Atlantis Yatırım Holding4,429,14-20,50
Atlas Yat. Ort.1,54-1,28-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,540,80-0,25
Avrasya GMYO4,00-0,9952,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,21-1,530,31
Avrupa Yatırım Holding8,730,2345,50
Ayen Enerji7,946,7246,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,377,7417,80
Aygaz15,04-1,706,02
Bagfaş22,82-0,7014,10
Bak Ambalaj23,02-3,6013,96
Balatacılar Balatacılık6,91-1,57-16,14
Bantaş Ambalaj5,053,707,68
Banvit67,95-0,3730,67
Baştaş Başkent Çimento13,35-0,07-23,14
Batı Çimento14,464,93207,01
Batısöke Çimento3,550,2845,49
Bayrak Taban Sanayi10,29-0,10-3,02
Bera Holding24,50-3,8520,81
Berkosan Yalıtım11,43-5,1528,14
Beşiktaş Futbol Yat.9,251,65128,96
Beyaz Filo12,251,4120,33
Bilici Yatırım17,993,39170,93
Bim Mağazalar68,950,15-6,24
Birko Mensucat1,719,6254,05
Birlik Mensucat2,751,48-20,52
Bizim Mağazaları15,811,742,93
Borusan Mannesmann27,94-1,060,50
Borusan Yat. Paz.420,30-1,20-7,48
Bosch Fren Sistemleri1.053,10-1,06-15,00
Bossa27,42-1,0153,61
Brisa27,84-2,7343,78
Burçelik25,628,1021,88
Burçelik Vana36,029,95-27,47
Bursa Çimento3,900,26-21,65
Carrefoursa53,80-1,19-25,07
Casa Emtia Petrol102,50-9,53-3,30
Ceo Event Medya6,6010,002,64
Coca Cola İçecek71,05-1,119,12
Cosmos Yat. Holding12,60-3,0856,33
Credıtwest Faktorıng4,220,96-28,11
Çelebi310,900,0370,33
Çelik Halat7,37-1,21-18,99
Çemaş Döküm1,25-1,57-26,58
Çemtaş16,251,372,19
Çimbeton323,004,538,94
Çimentaş37,986,875,03
Çimsa21,30-1,3019,66
Çuhadaroğlu Metal7,652,68-1,03
Dagi Giyim2,350,43-31,01
Dagi Yatırım Holding14,427,2111,78
Dardanel29,26-2,40-12,66
Datagate Bilgisayar15,83-1,98-1,74
Demısaş Döküm7,98-7,5320,73
Denge Holding6,740,6022,99
Deniz GMYO4,75-1,4538,89
Derimod11,60-2,0319,10
Derlüks Yatırım Holding8,07-6,16-8,50
Desa Deri14,001,5243,74
Despec Bilgisayar11,89-2,06-8,96
Deva Holding30,32-2,4525,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,27-0,8331,52
Diriteks Diriliş Tekstil6,355,8370,24
Ditaş Doğan14,62-1,3512,22
DO-CO705,00-1,1611,90
Doğan Burda21,56-3,58-3,92
Doğan Holding3,25-0,615,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,81-1,0620,66
Doğusan4,85-2,0210,73
Doğuş GMYO12,140,2548,59
Doğuş Otomotiv30,50-1,106,12
Döktaş Dökümcülük28,00-3,31-8,56
Duran Doğan Basım12,990,0023,83
Dyo Boya14,352,7926,32
Eczacıbaşı İlaç6,50-1,37-12,87
Eczacıbaşı Yatırım46,90-2,4969,07
Edip Gayrimenkul3,300,92-0,60
Ege Endüstri1.550,10-2,02-6,89
Ege Gübre220,501,7151,86
Ege Profil33,82-0,12-11,56
Ege Seramik15,150,6647,23
Egeplast32,00-1,72-3,90
Ekiz Kimya6,955,46-2,52
Emek Elektrik2,464,68-13,84
Eminiş Ambalaj22,62-0,18-38,60
Emlak Konut GMYO1,972,60-7,94
Enerjisa Enerji12,01-1,23-4,00
Enka İnşaat7,96-0,628,01
Erbosan79,55-2,3994,02
Ereğli Demir Çelik15,631,4318,98
Ersu Gıda4,680,00-5,26
Escort Teknoloji6,56-1,20-0,15
Esenboğa Elektrik38,00-1,0999,68
Etiler Gıda5,81-2,0245,98
Euro Kapital Yat. Ort.4,89-0,4127,01
Euro Trend Yat. Ort.5,706,9458,33
Euro Yat. Ort.4,902,088,65
Euro Yatırım Holding3,67-0,2729,23
Fade Gıda18,371,21196,77
Fenerbahçe Futbol38,901,7831,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,143,88-27,41
F-M İzmit Piston149,00-3,1221,54
Fonet Bilgi Teknolojileri15,80-2,4721,26
Ford Otosan195,50-0,7160,06
Formet Celik Kapi Sanayi1,40-4,11-42,93
Frigo Pak Gıda47,149,99124,69
Galatasaray Sportif3,82-0,52-5,68
Garanti Bankası6,840,74-32,62
Garanti Faktoring14,56-1,2930,82
Garanti Yat. Ort.2,83-0,70-12,38
Gedik Y. Men. Değ.22,549,9578,89
Gediz Ambalaj37,30-1,6939,18
Gentaş5,38-1,28-9,43
Gersan Elektrik6,34-0,633,26
Global Men. Değ.7,220,1420,13
Global Yat. Holding5,44-0,3716,24
Good-Year7,68-1,54-8,13
Göltaş Çimento63,05-3,0052,81
Gözde Girişim7,35-1,47-7,89
GSD Denizcilik6,480,0028,57
GSD Holding2,04-0,49-18,73
Gübre Fabrik.74,50-1,97-13,42
Güler Yat. Holding3,31-7,02-4,41
Halk GMYO3,453,147,64
Hatay Tekstil22,36-2,1960,29
Hedef Girişim5,25-2,6053,22
Hektaş30,60-2,0560,46
HUB Girişim16,84-0,47-7,47
Hürriyet Gzt.1,954,28-7,14
ICBC Turkey Bank5,87-1,34-9,69
İdealist Danışmanlık84,005,00524,07
İdealist GMYO10,3410,0052,06
İhlas Ev Aletleri1,37-0,72-27,13
İhlas Gayrimenkul1,140,88-8,80
İhlas Gazetecilik2,780,72-31,53
İhlas Holding0,70-1,41-37,65
İhlas Yayın Holding0,85-1,16-25,44
İndeks Bilgisayar32,322,5468,95
Info Yatırım7,781,3020,62
İntema41,54-3,354,11
Inveo Yatırım Holding136,508,16208,68
İpek Doğal Enerji12,51-2,11-4,36
İskenderun Demir Çelik12,220,3335,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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