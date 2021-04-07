Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,49
|-2,35
|-3,23
|Acıpayam Selüloz
|20,82
|-0,86
|21,61
|Adel Kalemcilik
|27,86
|0,00
|-18,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|0,00
|11,43
|Afyon Çimento
|4,15
|-0,48
|-18,79
|Ak Enerji
|1,72
|-0,58
|-22,17
|Akbank
|4,85
|0,62
|-28,23
|Akçansa
|19,70
|3,79
|22,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,11
|-0,47
|-12,20
|Akfen GMYO
|3,87
|-1,02
|-20,37
|Akın Tekstil
|48,44
|-1,34
|52,52
|Akiş GMYO
|2,07
|-1,43
|-25,87
|Akmerkez GMYO
|51,90
|1,17
|-19,40
|Aksa
|16,72
|-1,76
|14,60
|Aksa Enerji
|12,51
|1,05
|68,15
|Aksigorta
|8,58
|-0,81
|-1,36
|Aksu Enerji
|6,35
|-1,09
|-15,86
|Alarko Carrıer
|387,20
|0,86
|6,11
|Alarko GMYO
|25,80
|0,55
|-1,38
|Alarko Holding
|10,50
|0,00
|21,53
|Albaraka Türk
|1,75
|0,00
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,50
|-0,39
|2,83
|Alkim Kağıt
|19,64
|-0,66
|44,97
|Alkim Kimya
|17,62
|-3,61
|21,21
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,10
|-2,33
|-4,11
|Altınyunus Çeşme
|66,70
|6,38
|33,51
|Anadolu Efes
|21,14
|-0,19
|-8,80
|Anadolu Grubu Holding
|22,46
|-2,43
|-14,64
|Anadolu Hayat Emek.
|9,47
|4,18
|17,85
|Anadolu Isuzu
|19,97
|-0,75
|10,94
|Anadolu Sigorta
|6,73
|2,44
|-6,79
|Anel Elektrik
|6,70
|1,21
|111,36
|Arçelik
|33,94
|0,95
|19,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,30
|1,96
|19,18
|Arena Bilgisayar
|58,70
|-3,14
|70,64
|Armada Bilgisayar
|57,60
|-0,69
|17,36
|Arsan Tekstil
|10,48
|-1,50
|43,76
|Arzum Ev Aletleri
|22,70
|0,98
|-7,80
|Aselsan
|15,61
|0,52
|-14,47
|Ata GMYO
|4,90
|0,20
|-11,07
|Atakule GMYO
|3,00
|-0,33
|19,05
|Atlantis Yatırım Holding
|4,42
|9,14
|-20,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-1,28
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,54
|0,80
|-0,25
|Avrasya GMYO
|4,00
|-0,99
|52,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,21
|-1,53
|0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,73
|0,23
|45,50
|Ayen Enerji
|7,94
|6,72
|46,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,37
|7,74
|17,80
|Aygaz
|15,04
|-1,70
|6,02
|Bagfaş
|22,82
|-0,70
|14,10
|Bak Ambalaj
|23,02
|-3,60
|13,96
|Balatacılar Balatacılık
|6,91
|-1,57
|-16,14
|Bantaş Ambalaj
|5,05
|3,70
|7,68
|Banvit
|67,95
|-0,37
|30,67
|Baştaş Başkent Çimento
|13,35
|-0,07
|-23,14
|Batı Çimento
|14,46
|4,93
|207,01
|Batısöke Çimento
|3,55
|0,28
|45,49
|Bayrak Taban Sanayi
|10,29
|-0,10
|-3,02
|Bera Holding
|24,50
|-3,85
|20,81
|Berkosan Yalıtım
|11,43
|-5,15
|28,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,25
|1,65
|128,96
|Beyaz Filo
|12,25
|1,41
|20,33
|Bilici Yatırım
|17,99
|3,39
|170,93
|Bim Mağazalar
|68,95
|0,15
|-6,24
|Birko Mensucat
|1,71
|9,62
|54,05
|Birlik Mensucat
|2,75
|1,48
|-20,52
|Bizim Mağazaları
|15,81
|1,74
|2,93
|Borusan Mannesmann
|27,94
|-1,06
|0,50
|Borusan Yat. Paz.
|420,30
|-1,20
|-7,48
|Bosch Fren Sistemleri
|1.053,10
|-1,06
|-15,00
|Bossa
|27,42
|-1,01
|53,61
|Brisa
|27,84
|-2,73
|43,78
|Burçelik
|25,62
|8,10
|21,88
|Burçelik Vana
|36,02
|9,95
|-27,47
|Bursa Çimento
|3,90
|0,26
|-21,65
|Carrefoursa
|53,80
|-1,19
|-25,07
|Casa Emtia Petrol
|102,50
|-9,53
|-3,30
|Ceo Event Medya
|6,60
|10,00
|2,64
|Coca Cola İçecek
|71,05
|-1,11
|9,12
|Cosmos Yat. Holding
|12,60
|-3,08
|56,33
|Credıtwest Faktorıng
|4,22
|0,96
|-28,11
|Çelebi
|310,90
|0,03
|70,33
|Çelik Halat
|7,37
|-1,21
|-18,99
|Çemaş Döküm
|1,25
|-1,57
|-26,58
|Çemtaş
|16,25
|1,37
|2,19
|Çimbeton
|323,00
|4,53
|8,94
|Çimentaş
|37,98
|6,87
|5,03
|Çimsa
|21,30
|-1,30
|19,66
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|2,68
|-1,03
|Dagi Giyim
|2,35
|0,43
|-31,01
|Dagi Yatırım Holding
|14,42
|7,21
|11,78
|Dardanel
|29,26
|-2,40
|-12,66
|Datagate Bilgisayar
|15,83
|-1,98
|-1,74
|Demısaş Döküm
|7,98
|-7,53
|20,73
|Denge Holding
|6,74
|0,60
|22,99
|Deniz GMYO
|4,75
|-1,45
|38,89
|Derimod
|11,60
|-2,03
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|8,07
|-6,16
|-8,50
|Desa Deri
|14,00
|1,52
|43,74
|Despec Bilgisayar
|11,89
|-2,06
|-8,96
|Deva Holding
|30,32
|-2,45
|25,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,27
|-0,83
|31,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,35
|5,83
|70,24
|Ditaş Doğan
|14,62
|-1,35
|12,22
|DO-CO
|705,00
|-1,16
|11,90
|Doğan Burda
|21,56
|-3,58
|-3,92
|Doğan Holding
|3,25
|-0,61
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,81
|-1,06
|20,66
|Doğusan
|4,85
|-2,02
|10,73
|Doğuş GMYO
|12,14
|0,25
|48,59
|Doğuş Otomotiv
|30,50
|-1,10
|6,12
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|-3,31
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|12,99
|0,00
|23,83
|Dyo Boya
|14,35
|2,79
|26,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,50
|-1,37
|-12,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,90
|-2,49
|69,07
|Edip Gayrimenkul
|3,30
|0,92
|-0,60
|Ege Endüstri
|1.550,10
|-2,02
|-6,89
|Ege Gübre
|220,50
|1,71
|51,86
|Ege Profil
|33,82
|-0,12
|-11,56
|Ege Seramik
|15,15
|0,66
|47,23
|Egeplast
|32,00
|-1,72
|-3,90
|Ekiz Kimya
|6,95
|5,46
|-2,52
|Emek Elektrik
|2,46
|4,68
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|22,62
|-0,18
|-38,60
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|2,60
|-7,94
|Enerjisa Enerji
|12,01
|-1,23
|-4,00
|Enka İnşaat
|7,96
|-0,62
|8,01
|Erbosan
|79,55
|-2,39
|94,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,63
|1,43
|18,98
|Ersu Gıda
|4,68
|0,00
|-5,26
|Escort Teknoloji
|6,56
|-1,20
|-0,15
|Esenboğa Elektrik
|38,00
|-1,09
|99,68
|Etiler Gıda
|5,81
|-2,02
|45,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,89
|-0,41
|27,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,70
|6,94
|58,33
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|2,08
|8,65
|Euro Yatırım Holding
|3,67
|-0,27
|29,23
|Fade Gıda
|18,37
|1,21
|196,77
|Fenerbahçe Futbol
|38,90
|1,78
|31,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,14
|3,88
|-27,41
|F-M İzmit Piston
|149,00
|-3,12
|21,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,80
|-2,47
|21,26
|Ford Otosan
|195,50
|-0,71
|60,06
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,40
|-4,11
|-42,93
|Frigo Pak Gıda
|47,14
|9,99
|124,69
|Galatasaray Sportif
|3,82
|-0,52
|-5,68
|Garanti Bankası
|6,84
|0,74
|-32,62
|Garanti Faktoring
|14,56
|-1,29
|30,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,83
|-0,70
|-12,38
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,54
|9,95
|78,89
|Gediz Ambalaj
|37,30
|-1,69
|39,18
|Gentaş
|5,38
|-1,28
|-9,43
|Gersan Elektrik
|6,34
|-0,63
|3,26
|Global Men. Değ.
|7,22
|0,14
|20,13
|Global Yat. Holding
|5,44
|-0,37
|16,24
|Good-Year
|7,68
|-1,54
|-8,13
|Göltaş Çimento
|63,05
|-3,00
|52,81
|Gözde Girişim
|7,35
|-1,47
|-7,89
|GSD Denizcilik
|6,48
|0,00
|28,57
|GSD Holding
|2,04
|-0,49
|-18,73
|Gübre Fabrik.
|74,50
|-1,97
|-13,42
|Güler Yat. Holding
|3,31
|-7,02
|-4,41
|Halk GMYO
|3,45
|3,14
|7,64
|Hatay Tekstil
|22,36
|-2,19
|60,29
|Hedef Girişim
|5,25
|-2,60
|53,22
|Hektaş
|30,60
|-2,05
|60,46
|HUB Girişim
|16,84
|-0,47
|-7,47
|Hürriyet Gzt.
|1,95
|4,28
|-7,14
|ICBC Turkey Bank
|5,87
|-1,34
|-9,69
|İdealist Danışmanlık
|84,00
|5,00
|524,07
|İdealist GMYO
|10,34
|10,00
|52,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|-0,72
|-27,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,88
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|2,78
|0,72
|-31,53
|İhlas Holding
|0,70
|-1,41
|-37,65
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|32,32
|2,54
|68,95
|Info Yatırım
|7,78
|1,30
|20,62
|İntema
|41,54
|-3,35
|4,11
|Inveo Yatırım Holding
|136,50
|8,16
|208,68
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|-2,11
|-4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,22
|0,33
|35,24
(Sürecek)
Kaynak: AA
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