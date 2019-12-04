Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,82
|1,68
|-6,67
|Acıpayam Selüloz
|6,26
|4,33
|95,94
|Adana Çimento (A)
|7,13
|0,71
|49,90
|Adana Çimento (B)
|5,30
|3,31
|64,31
|Adana Çimento (C)
|1,99
|0,00
|61,65
|Adel Kalemcilik
|15,92
|-0,19
|54,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-0,51
|-16,24
|Afyon Çimento
|5,49
|1,67
|19,61
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|41,27
|Akbank
|7,67
|0,39
|30,33
|Akçansa
|9,70
|1,68
|48,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,63
|0,00
|-18,91
|Akfen GMYO
|3,06
|0,66
|85,45
|Akın Tekstil
|13,27
|0,99
|46,39
|Akiş GMYO
|3,92
|1,29
|72,01
|Akmerkez GMYO
|22,88
|0,00
|58,52
|Aksa
|12,45
|0,40
|87,65
|Aksa Enerji
|3,80
|0,53
|41,79
|Aksigorta
|5,53
|-1,60
|76,15
|Aksu Enerji
|12,02
|0,59
|55,70
|Alarko Carrıer
|54,85
|12,63
|39,35
|Alarko GMYO
|96,20
|4,79
|127,83
|Alarko Holding
|5,41
|1,12
|177,39
|Albaraka Türk
|1,35
|1,50
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,86
|0,76
|105,90
|Alkim Kağıt
|5,03
|2,65
|39,95
|Alkim Kimya
|32,52
|0,99
|50,97
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,23
|-4,30
|165,37
|Anadolu Cam
|3,62
|0,00
|41,15
|Anadolu Efes
|21,42
|-0,83
|6,71
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|0,36
|64,59
|Anadolu Hayat Emek.
|6,26
|1,13
|9,93
|Anadolu Isuzu
|12,53
|-0,32
|102,75
|Anadolu Sigorta
|4,47
|0,00
|13,87
|Anel Elektrik
|3,06
|1,32
|88,89
|Arçelik
|20,22
|-0,88
|28,06
|Arena Bilgisayar
|6,81
|0,15
|54,42
|Armada Bilgisayar
|14,09
|2,85
|51,67
|Arsan Tekstil
|3,54
|-0,28
|118,52
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|-4,60
|Aselsan
|18,86
|0,27
|-21,26
|Aslan Çimento
|38,50
|0,00
|36,72
|Ata GMYO
|3,92
|-0,25
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,64
|1,23
|24,63
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|46,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,81
|-0,34
|62,54
|Avrasya GMYO
|1,56
|-1,27
|77,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|-6,98
|85,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,20
|0,01
|2,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,00
|-32,92
|Ayen Enerji
|3,25
|6,91
|80,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,91
|8,52
|38,87
|Aygaz
|12,22
|0,58
|22,88
|Bagfaş
|13,82
|-0,22
|186,72
|Bak Ambalaj
|7,19
|1,55
|52,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|8,33
|57,58
|Bantaş Ambalaj
|2,35
|1,29
|87,25
|Banvit
|17,11
|1,54
|58,57
|Baştaş Başkent Çimento
|2,36
|-5,60
|16,83
|Batı Çimento
|3,48
|0,00
|44,40
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|22,94
|Bera Holding
|3,69
|0,54
|79,13
|Berkosan Yalıtım
|2,37
|1,28
|30,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|-1,29
|89,51
|Beyaz Filo
|3,06
|0,00
|12,09
|Beymen Perakende Yat.
|13,65
|0,22
|246,45
|Bilici Yatırım
|3,45
|0,00
|172,82
|Bim Mağazalar
|45,26
|-0,35
|7,05
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,18
|1,72
|0,85
|Bizim Mağazaları
|11,21
|3,41
|67,67
|Bolu Çimento
|3,33
|-0,89
|7,85
|Bomonti Elektrik
|1,50
|0,00
|212,50
|Borusan Mannesmann
|10,24
|2,40
|46,09
|Borusan Yat. Paz.
|45,60
|4,35
|25,87
|Bosch Fren Sistemleri
|230,70
|-0,13
|51,01
|Bossa
|7,96
|1,53
|89,34
|Brisa
|8,00
|1,01
|26,38
|Burçelik
|5,27
|4,15
|64,17
|Burçelik Vana
|4,70
|0,00
|217,57
|Bursa Çimento
|5,83
|1,75
|32,50
|Carrefoursa
|4,36
|2,11
|25,29
|Ceo Event Medya
|8,27
|0,24
|Coca Cola İçecek
|34,54
|-1,09
|16,83
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|0,00
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|0,46
|108,65
|Çelebi
|104,60
|3,87
|79,27
|Çelik Halat
|6,22
|-1,27
|15,12
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|60,53
|Çemtaş
|7,89
|-0,13
|32,30
|Çimbeton
|36,90
|3,36
|29,02
|Çimentaş
|14,51
|3,72
|14,25
|Çimsa
|8,95
|0,79
|18,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,09
|1,31
|73,60
|Dagi Giyim
|2,22
|0,45
|79,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,86
|-1,06
|84,16
|Dardanel
|2,22
|-0,89
|101,82
|Datagate Bilgisayar
|8,33
|1,34
|94,63
|Demısaş Döküm
|3,18
|4,61
|38,40
|Denge Holding
|1,45
|-2,68
|25,00
|Deniz GMYO
|4,12
|-1,20
|35,53
|Denizli Cam
|6,45
|1,57
|23,85
|Derimod
|6,00
|2,04
|113,57
|Derlüks Deri
|3,87
|16,57
|Desa Deri
|3,73
|1,36
|115,61
|Despec Bilgisayar
|4,11
|1,73
|50,47
|Deva Holding
|8,61
|0,00
|161,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,13
|0,00
|44,87
|Ditaş Doğan
|8,51
|0,59
|66,25
|DO-CO
|500,40
|-1,11
|5,59
|Doğan Burda
|5,00
|1,63
|66,11
|Doğan Holding
|1,90
|-0,52
|104,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,55
|4,73
|27,05
|Doğusan
|1,96
|1,03
|-9,45
|Doğuş GMYO
|4,10
|0,49
|94,31
|Doğuş Otomotiv
|9,24
|-0,86
|127,20
|Döktaş Dökümcülük
|41,40
|20,00
|407,98
|Duran Doğan Basım
|10,87
|1,21
|113,14
|Dyo Boya
|4,70
|3,30
|62,07
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|-0,29
|42,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,65
|0,00
|50,73
|Edip Gayrimenkul
|1,22
|0,00
|58,44
|Ege Endüstri
|488,60
|1,01
|57,03
|Ege Gübre
|44,38
|1,09
|114,53
|Ege Profil
|11,68
|-0,09
|39,09
|Ege Seramik
|3,56
|1,14
|20,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|5,88
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-7,69
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|-7,69
|20,00
|Egeplast
|6,25
|9,84
|62,76
|Ekiz Kimya
|0,74
|0,00
|124,24
|Emek Elektrik
|1,45
|0,69
|47,96
|Eminiş Ambalaj
|1,39
|-2,80
|18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-0,68
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,20
|0,42
|52,92
|Enka İnşaat
|5,79
|0,70
|33,48
|Erbosan
|24,30
|2,10
|59,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,13
|0,87
|33,24
|Ersu Gıda
|2,07
|0,98
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,16
|1,75
|52,63
|Etiler Gıda
|2,65
|-3,64
|24,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|97,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|2,50
|93,72
|Euro Yat. Ort.
|1,30
|3,17
|107,47
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|165,45
|Fenerbahçe Futbol
|15,79
|0,13
|128,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,25
|9,82
|59,77
|F-M İzmit Piston
|27,34
|12,23
|77,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,28
|12,95
|308,06
|Ford Otosan
|62,95
|-0,16
|34,93
|Formet Çelik Kapı
|6,14
|0,66
|507,53
|Frigo Pak Gıda
|14,01
|-4,37
|724,12
|Galatasaray Sportif
|2,16
|-0,92
|74,19
|Garanti Bankası
|10,05
|1,52
|26,26
|Garanti Faktoring
|3,61
|-0,55
|82,32
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|-0,92
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,03
|0,33
|97,49
|Gedik Yatırım Holding
|7,68
|0,13
|226,81
|Gediz Ambalaj
|6,19
|-0,64
|53,05
|Gentaş
|1,96
|3,16
|42,79
|Gersan Elektrik
|3,06
|4,79
|25,39
|Global Men. Değ.
|1,62
|1,89
|244,68
|Global Yat. Holding
|4,53
|3,19
|51,51
|Good-Year
|3,30
|0,00
|-0,55
|Göltaş Çimento
|16,23
|0,81
|32,55
|Gözde Girişim
|4,06
|-0,49
|52,06
|GSD Denizcilik
|2,16
|0,00
|87,83
|GSD Holding
|1,22
|6,09
|52,50
|Gübre Fabrik.
|6,78
|0,15
|129,05
|Güler Yat. Holding
|1,83
|0,00
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,52
|36,93
|Halk GMYO
|1,08
|0,00
|67,88
|Halk Sigorta
|1,46
|0,69
|65,44
|Hatay Tekstil
|5,85
|1,74
|69,65
|Hedef Girişim
|2,05
|3,54
|76,72
|Hektaş
|7,29
|-0,41
|115,52
|HUB Girişim
|13,02
|-3,48
|592,55
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|0,00
|73,12
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|1,40
|2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,44
|-2,27
|-41,14
|İdealist GMYO
|3,04
|0,00
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,39
|-2,45
|631,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|0,00
|686,89
|İhlas Holding
|0,76
|1,33
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|10,22
|-1,26
|83,53
|Info Yatırım
|4,80
|6,67
|366,02
|İntema
|8,47
|0,83
|41,24
|İpek Doğal Enerji
|6,76
|0,45
|25,88
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|1,09
|58,26
(Sürecek)