Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,47 -0,80 32,80 Acıpayam Selüloz 9,60 -4,67 50,71 Adana Çimento (A) 9,93 -1,19 2,27 Adana Çimento (B) 7,04 -0,98 -1,26 Adana Çimento (C) 1,96 -2,00 -12,11 Adel Kalemcilik 11,73 -0,42 -25,29 Adese Alışveriş Ticaret 1,47 -2,00 2,92 Afyon Çimento 2,75 -0,36 20,71 Ak Enerji 1,03 0,00 -5,50 Akbank 5,48 -1,62 -32,43 Akçansa 7,64 -1,16 -21,19 Akdenız Güvenlık Hız. 1,83 -1,61 -13,27 Akfen GMYO 3,04 -0,65 -24,94 Akın Tekstil 13,20 -1,71 -4,28 Akiş GMYO 3,30 -2,65 -18,32 Akmerkez GMYO 28,20 -2,42 25,87 Aksa 6,41 0,16 -8,47 Aksa Enerji 4,56 -5,00 20,00 Aksigorta 5,84 0,34 7,79 Aksu Enerji 9,48 -0,21 -36,25 Alarko Carrıer 53,15 -4,06 -11,42 Alarko GMYO 14,41 -2,57 -5,09 Alarko Holding 4,71 1,73 -20,84 Albaraka Türk 1,32 -2,22 -13,73 Alcatel Lucent Teletaş 19,06 -0,68 58,31 Alkim Kağıt 11,30 -9,96 108,50 Alkim Kimya 15,77 -9,99 154,27 Altınyağ 1,60 -9,60 290,24 Altınyunus Çeşme 25,00 -0,40 150,25 Anadolu Cam 4,00 -1,96 -8,26 Anadolu Efes 16,95 -2,02 -26,56 Anadolu Grubu Holding 15,72 -1,32 -10,63 Anadolu Hayat Emek. 6,48 1,25 6,49 Anadolu Isuzu 11,28 -0,35 -7,31 Anadolu Sigorta 5,05 0,00 21,58 Anel Elektrik 3,54 0,28 10,28 Arçelik 15,13 -0,72 -27,40 ARD Bilişim Teknolojileri 31,76 -3,99 Arena Bilgisayar 15,00 -3,23 105,90 Armada Bilgisayar 22,04 -0,09 34,47 Arsan Tekstil 4,09 -2,62 14,25 Artı Yatırım Holding 3,18 -9,92 292,59 Aselsan 28,94 0,98 38,20 Aslan Çimento 36,78 -0,59 -7,96 Ata GMYO 3,54 -1,12 -21,85 Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27 Atlantis Yatırım Holding 1,71 4,27 71,00 Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 0,69 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,57 -1,10 -6,23 Avrasya GMYO 1,81 -1,63 19,87 Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 -1,47 10,44 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,74 -9,84 12,99 Ayen Enerji 3,23 -1,22 -6,92 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,45 8,15 57,53 Aygaz 10,15 -0,20 -16,43 Bagfaş 17,11 -0,18 1,72 Bak Ambalaj 8,38 -0,12 14,01 Balatacılar Balatacılık 2,65 -9,86 113,71 Bantaş Ambalaj 3,07 -1,29 21,83 Banvit 23,76 -1,82 27,95 Baştaş Başkent Çimento 3,62 7,10 39,77 Batı Çimento 2,78 -0,36 -16,01 Batısöke Çimento 1,18 -1,67 -9,92 Bera Holding 3,68 -1,60 -4,42 Berkosan Yalıtım 3,45 -4,96 25,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -0,96 -15,51 Beyaz Filo 3,94 -5,29 24,68 Bilici Yatırım 7,03 -2,23 60,87 Bim Mağazalar 53,60 2,29 15,99 Birko Mensucat 0,53 -8,62 70,97 Birlik Mensucat 1,45 -4,61 27,19 Bizim Mağazaları 12,58 -1,41 12,62 Bolu Çimento 4,59 -1,92 -2,34 Bomonti Elektrik 3,74 -9,88 192,19 Borusan Mannesmann 9,70 -2,61 -15,28 Borusan Yat. Paz. 61,70 -3,44 2,98 Bosch Fren Sistemleri 269,20 -2,29 -6,46 Bossa 9,05 -1,63 12,28 Brisa 8,70 -1,92 -7,24 Burçelik 7,30 2,53 25,65 Burçelik Vana 17,10 -0,87 76,11 Bursa Çimento 3,90 -0,76 -2,58 Carrefoursa 7,62 0,26 61,78 Casa Emtia Petrol 18,06 9,99 92,33 Ceo Event Medya 3,48 -0,29 -4,98 Coca Cola İçecek 36,70 0,27 -5,17 Cosmos Yat. Holding 3,16 0,64 54,90 Credıtwest Faktorıng 2,51 3,29 -12,85 Çelebi 85,40 -0,81 -16,36 Çelik Halat 10,10 -1,56 55,38 Çemaş Döküm 1,06 -1,85 -15,44 Çemtaş 7,10 -2,74 -12,66 Çimbeton 65,55 0,85 58,87 Çimentaş 24,30 3,05 62,00 Çimsa 7,51 -0,79 -17,29 Çuhadaroğlu Metal 2,99 -0,99 -6,27 Dagi Giyim 3,42 -4,47 36,80 Dagi Yatırım Holding 4,57 1,11 102,21 Dardanel 8,49 9,97 124,01 Datagate Bilgisayar 8,67 2,36 11,01 Demısaş Döküm 3,70 -1,86 6,32 Denge Holding 1,69 -9,63 23,36 Deniz GMYO 3,93 -2,72 -22,18 Denizli Cam 7,33 -1,87 -12,11 Derimod 6,95 -1,56 -2,66 Derlüks Deri 4,77 3,70 17,90 Desa Deri 4,32 -1,82 -4,85 Despec Bilgisayar 5,53 1,47 30,42 Deva Holding 18,05 -5,79 102,18 Diriteks Diriliş Tekstil 1,21 -9,70 55,13 Ditaş Doğan 16,10 -1,41 69,20 DO-CO 319,50 -2,14 -43,35 Doğan Burda 11,66 -7,53 92,09 Doğan Holding 1,89 0,00 5,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,83 -1,61 10,91 Doğusan 2,08 -3,70 0,00 Doğuş GMYO 5,10 -1,16 12,58 Doğuş Otomotiv 9,41 -1,67 -1,16 Döktaş Dökümcülük 24,68 -1,67 -22,01 Duran Doğan Basım 17,40 -2,25 23,93 Dyo Boya 4,79 -1,64 -2,24 Eczacıbaşı İlaç 5,80 -2,68 58,88 Eczacıbaşı Yatırım 12,17 -4,85 26,34 Edip Gayrimenkul 1,85 -3,14 33,09 Ege Endüstri 561,00 -3,36 -0,28 Ege Gübre 55,00 -0,81 10,44 Ege Profil 14,75 -1,60 23,22 Ege Seramik 4,07 -3,55 9,70 Egeli & Co Tarım Girişim 1,63 9,40 409,37 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -9,35 223,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,97 8,99 385,00 Egeplast 15,73 10,00 25,84 Ekiz Kimya 18,78 -9,97 2978,69 Emek Elektrik 1,89 -3,57 18,87 Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08 Emlak Konut GMYO 1,26 -0,79 -13,70 Enerjisa Enerji 7,52 0,80 11,64 Enka İnşaat 6,24 -0,95 -0,19 Erbosan 19,33 -5,25 -22,62 Ereğli Demir Çelik 7,98 -2,09 -11,73 Ersu Gıda 4,85 -3,39 134,30 Escort Teknoloji 3,89 -1,77 179,86 Etiler Gıda 3,50 -9,79 42,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 -4,86 5,39 Euro Trend Yat. Ort. 1,44 -3,36 15,20 Euro Yat. Ort. 1,60 -3,03 35,59 Euro Yatırım Holding 1,47 0,00 -2,00 Fenerbahçe Futbol 10,00 -0,89 -30,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,83 -1,03 -16,19 F-M İzmit Piston 54,35 -1,90 14,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,14 1,81 31,86 Ford Otosan 57,10 -1,47 -13,63 Formet Çelik Kapı 4,50 2,51 50,00 Frigo Pak Gıda 12,48 -3,78 -3,70 Galatasaray Sportif 2,51 0,40 23,65 Garanti Bankası 7,79 -1,39 -30,07 Garanti Faktoring 4,49 -1,97 16,02 Garanti Yat. Ort. 1,49 -3,25 37,96 Gedik Y. Men. Değ. 17,85 -4,80 218,75 Gedik Yatırım Holding 27,10 -6,62 252,41 Gediz Ambalaj 8,84 -0,79 30,77 Gentaş 2,16 -0,46 -1,37 Gersan Elektrik 4,02 3,34 26,02 Global Men. Değ. 2,85 0,00 51,60 Global Yat. Holding 3,29 0,00 -32,44 Good-Year 4,71 -0,21 16,30 Göltaş Çimento 15,30 -0,97 -14,00 Gözde Girişim 3,83 -1,79 -25,49 GSD Denizcilik 2,70 -1,10 5,47 GSD Holding 1,65 -2,94 10,74 Gübre Fabrik. 17,88 1,30 97,79 Güler Yat. Holding 20,04 -9,97 887,19 Güneş Sigorta 3,02 -0,66 38,53 Halk GMYO 1,46 -1,35 19,67 Halk Sigorta 3,91 0,00 97,47 Hatay Tekstil 9,88 -6,62 43,81 Hedef Girişim 2,24 -0,88 -14,18 Hektaş 13,05 -1,14 62,72 HUB Girişim 23,04 9,92 145,40 Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 28,07 ICBC Turkey Bank 4,46 -2,83 -15,37 İdealist Danışmanlık 3,87 -9,79 16,57 İdealist GMYO 4,13 2,99 34,97 İhlas Ev Aletleri 1,74 -2,25 -44,41 İhlas Gayrimenkul 1,17 0,00 -2,50 İhlas Gazetecilik 3,50 -1,41 -48,60 İhlas Holding 0,67 -2,90 -26,37 İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -2,94 İndeks Bilgisayar 10,56 6,56 8,87 Info Yatırım 7,05 0,57 -20,79 İntema 9,05 -1,74 -2,27 İpek Doğal Enerji 14,14 0,86 83,16 İskenderun Demir Çelik 6,90 -1,43 -13,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)