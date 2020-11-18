Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.11.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,85-1,79429,57
Acıpayam Selüloz17,001,98169,21
Adel Kalemcilik20,72-0,8631,97
Adese Alışveriş Ticaret3,403,66138,05
Afyon Çimento4,351,8790,93
Ak Enerji2,222,30103,67
Akbank6,213,67-23,43
Akçansa13,301,5337,19
Akdeniz Yatırım Hold.6,595,61212,32
Akfen GMYO4,071,750,49
Akın Tekstil20,362,2147,64
Akiş GMYO3,59-0,8314,61
Akmerkez GMYO52,55-3,67134,55
Aksa9,990,8142,65
Aksa Enerji7,270,4191,32
Aksigorta7,630,7940,83
Aksu Enerji12,321,82-17,15
Alarko Carrıer190,701,98219,29
Alarko GMYO16,952,1115,32
Alarko Holding6,521,4010,98
Albaraka Portföy Start-Up GSYF1.115,000,36

Albaraka Türk1,753,5514,38
Alcatel Lucent Teletaş28,502,15136,71
Alkim Kağıt13,050,31140,79
Alkim Kimya14,180,78128,64
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,00534,15
Altınyunus Çeşme47,202,83372,47
Anadolu Efes21,700,931,98
Anadolu Grubu Holding21,701,7823,37
Anadolu Hayat Emek.8,19-0,1234,59
Anadolu Isuzu16,88-2,0338,70
Anadolu Sigorta6,92-0,5766,61
Anel Elektrik3,231,5783,22
Arçelik28,400,5036,28
ARD Bilişim Teknolojileri36,163,85

Arena Bilgisayar37,703,69417,50
Armada Bilgisayar53,008,08223,37
Arsan Tekstil7,041,2996,65
Artı Yatırım Holding6,769,92734,57
Aselsan17,951,5872,41
Ata GMYO4,231,93-6,62
Atakule GMYO2,444,7227,08
Atlantis Yatırım Holding3,95-9,82295,00
Atlas Yat. Ort.1,691,8174,84
AvivaSA Emeklilik Hayat14,120,075,33
Avrasya GMYO3,091,31104,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,900,0059,34
Avrasya Stratejik GMYF1.454,800,0513,13
Avrupa Yatırım Holding5,47-0,55255,19
Ayen Enerji5,501,4858,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit9,75-0,71345,21
Aygaz12,061,34-0,71
Bagfaş17,241,412,50
Bak Ambalaj18,012,33147,23
Balatacılar Balatacılık7,848,89532,26
Bantaş Ambalaj5,242,34107,94
Banvit24,72-0,9633,12
Baştaş Başkent Çimento8,502,16228,19
Batı Çimento4,221,2027,49
Batısöke Çimento2,672,30103,82
Bayrak Taban Sanayi8,070,25

Bera Holding10,874,52182,34
Berkosan Yalıtım6,221,97127,01
Beşiktaş Futbol Yat.3,070,9925,31
Beyaz Filo10,122,95223,34
Bilici Yatırım6,221,47116,99
Bim Mağazalar69,50-0,6450,40
Birko Mensucat1,250,00303,23
Birlik Mensucat2,420,83112,28
Bizim Mağazaları15,89-4,3943,50
Bomonti Elektrik24,005,081775,00
Borusan Mannesmann15,174,9832,49
Borusan Yat. Paz.199,602,89233,15
Bosch Fren Sistemleri1.040,003,78261,39
Bossa12,751,5958,19
Brisa18,172,4893,73
Burçelik22,401,54285,54
Burçelik Vana68,402,09604,43
Bursa Çimento8,391,45109,57
Carrefoursa24,00-0,83409,55
Casa Emtia Petrol55,0010,00485,73
Ceo Event Medya6,680,9182,40
Coca Cola İçecek57,951,4953,07
Cosmos Yat. Holding6,90-0,72238,24
Credıtwest Faktorıng5,423,0488,19
Çelebi81,302,33-18,17
Çelik Halat17,397,81167,54
Çemaş Döküm2,401,6991,46
Çemtaş14,270,9975,54
Çimbeton136,101,80229,86
Çimentaş32,120,31114,13
Çimsa15,271,1368,17
Çuhadaroğlu Metal6,381,27100,00
Dagi Giyim10,397,33315,60
Dagi Yatırım Holding16,000,00607,96
Dardanel26,30-0,75593,93
Datagate Bilgisayar15,656,10100,38
Demısaş Döküm6,023,6172,99
Denge Holding5,40-3,57294,16
Deniz GMYO3,380,9060,63
Derimod9,700,6235,85
Derlüks Deri9,510,32135,06
Desa Deri7,310,6961,01
Despec Bilgisayar12,114,49185,61
Deva Holding24,10-0,99169,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,780,75

Diriteks Diriliş Tekstil3,380,00333,33
Ditaş Doğan29,041,89205,20
DO-CO371,102,12-34,20
Doğan Burda21,00

245,96
Doğan Holding2,591,9744,25
Doğtaş Kelebek Mobilya2,632,7359,39
Doğusan3,460,8766,35
Doğuş GMYO8,86-2,5395,58
Doğuş Otomotiv31,609,95231,93
Döktaş Dökümcülük33,72-0,126,55
Duran Doğan Basım22,224,6158,26
Dyo Boya11,061,19125,71
Eczacıbaşı İlaç6,91-1,2989,28
Eczacıbaşı Yatırım19,08-0,6398,08
Edip Gayrimenkul3,000,67115,83
Ege Endüstri1.309,801,93132,83
Ege Gübre125,501,13154,59
Ege Profil20,800,9773,77
Ege Seramik8,780,34138,68
Egeplast18,80-0,8450,40
Ekiz Kimya8,644,101316,39
Emek Elektrik3,441,47116,35
Eminiş Ambalaj23,00-2,461413,16
Emlak Konut GMYO1,920,5232,63
Enerjisa Enerji9,790,6245,34
Enka İnşaat7,240,8429,70
Erbosan26,601,146,49
Ereğli Demir Çelik11,212,8427,26
Ersu Gıda5,39-6,10160,39
Escort Teknoloji6,055,77335,25
Esenboğa Elektrik18,060,11

Etiler Gıda4,751,50306,82
Euro Kapital Yat. Ort.3,65-0,54127,59
Euro Trend Yat. Ort.4,37-0,23266,05
Euro Yat. Ort.5,67-10,00403,67
Euro Yatırım Holding2,951,7296,67
Fade Gıda6,30-1,87

Fenerbahçe Futbol33,721,57133,03
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.161,30

Flap Kongre Toplantı Hiz.8,08-4,0476,81
F-M İzmit Piston119,502,58152,31
Fonet Bilgi Teknolojileri11,732,8952,54
Ford Otosan115,80-1,7075,15
Formet Çelik Kapı4,60-2,7553,33
Frigo Pak Gıda24,002,48242,59
Galatasaray Sportif3,830,5288,67
Garanti Bankası8,743,80-21,54
Garanti Faktoring10,520,38171,83
Garanti Yat. Ort.2,890,00189,93
Gedik Y. Men. Değ.9,370,32197,94
Gediz Ambalaj19,770,00192,46
Gentaş4,801,69132,78
Gersan Elektrik6,662,78108,78
Global Men. Değ.4,740,00152,13
Global Yat. Holding4,671,30-4,11
Good-Year7,242,2678,77
Göltaş Çimento22,541,3526,70
Gözde Girişim6,342,2623,35
GSD Denizcilik5,010,6095,70
GSD Holding2,242,2850,34
Gübre Fabrik.38,101,82321,46
Güler Yat. Holding13,89-4,34584,24
Halk GMYO2,541,60118,10
Hatay Tekstil12,982,7792,75
Hedef Girişim6,001,69151,44
Hektaş12,720,5558,60
HUB Girişim16,701,1577,87
Hürriyet Gzt.2,152,3888,60
ICBC Turkey Bank6,701,0627,13
İdealist Danışmanlık11,953,02259,94
İdealist GMYO6,170,98101,63
İhlas Ev Aletleri1,862,20-40,58
İhlas Gayrimenkul1,240,8120,47
İhlas Gazetecilik4,47-0,67-1,54
İhlas Holding1,130,8924,18
İhlas Yayın Holding1,152,6837,95
İndeks Bilgisayar16,864,8579,75
Info Yatırım12,251,32151,92
İntema19,761,75113,39
Inveo Yatırım Holding28,941,47276,33
İpek Doğal Enerji11,570,7049,87
İskenderun Demir Çelik7,981,272,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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