Adana'da gergin anlar! Uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı - Son Dakika
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Adana'da gergin anlar! Uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı

24.12.2022 17:58

Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi rehin alan uzman çavuş gergin anlar yaşattı. Girdiği mağazadan kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Öğretmenler Bulvarı'nda uzman çavuş Cengiz D., boşanmak isteyen eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi silahıyla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

MAĞAZA ÇALIŞANLARINI DA REHİN ALDI

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu Cengiz D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi. Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan Cengiz D. buradan da kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da gergin anlar! Uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da gergin anlar! Uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı - Son Dakika
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