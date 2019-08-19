Son Dakika Haberleri: Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet
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Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet

1 saat önce

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Liechtenstein ve Ermenistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen Deni Milosevic, Riad Bajic, Edin Visca, İbrahim Sehic ve İrfan Hadzic davet edildi.

Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet, System.String[]
Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Liechtenstein ve Ermenistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen Deni Milosevic, Riad Bajic, Edin Visca, İbrahim Sehic ve İrfan Hadzic davet edildi.
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 5 Eylül'de iç sahada Liechtenstein ve 8 Eylül'de deplasmanda Ermenistan ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı:
TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un yeni transferi İrfan Hadzic'in de çağrıldığı 25 kişilik aday kadrodaki isimler şunlar:
Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)
Defans: Darko Todorovic (Holstein Kiel), Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (El Ahli), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce)
Orta saha: Stjepan Loncar (Rijeka), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Zoran Kvrzic (Rijeka), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb)
Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Konyaspor), İrfan Hadzic (Akhisarspor)
EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele eden Bosna Hersek, 4 maçta topladığı 4 puanla 5. sırada yer alıyor. Liechtenstein'ın puanı bulunmazken, Ermenistan ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bosna - Hersek, Liechtenstein, Edin Visca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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