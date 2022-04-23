23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Aydın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Efeler ilçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Aydın Adnan Menderes Stadı'nda devam eden kutlamalara Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Savcısı Kurtca Eker daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Okumuş, törende, TBMM'nin, milli kimliğin, toplumsal kardeşliğin ve geleceğin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

Tören, şiirlerin okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Aksoy tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.