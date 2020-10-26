Bozüyük'te "Ürün Güvenliği Eğitimi Semineri"

Ticaret Bakanlığı, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ile "Ürün Güvenliği Eğitimi" başlıklı seminer düzenledi.

Seminerde konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, güvensiz ve sağlıksız ürünlerin topluma telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini söyledi.

Bu nedenle tüketicilere önemli görevler düştüğünü belirten Çakar, "Ürün alırken çok dikkatli olalım. Ürün güvenliği konusunda her şeyi bilmeyebiliriz. Güvensiz bir ürünle karşılaştığınızda arayın tüketici örgütlerini, Bilecik'te Ticaret İl Müdürlüğü var, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü var, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü var, onlara sorabilirsiniz, meslek örgütlerine sorabilirsiniz, bizlere sorabilirsiniz. Sorarak, ürünün ne olduğuna, içeriğinin ne olduğuna karar verip ona göre o ürünü almalıyız." dedi.

TÜDEF ve TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ile Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zeliha Yıldırım da sunumlar yaptı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirilen seminere Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Barosu yönetiminden Avukat Asuman Çırak Gül, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Tüketici Hakları Derneği Bozüyük İlçe Başkanı Hayrettin Sabırlı ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.