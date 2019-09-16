Brexit için kritik zirve

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile Lüksemburg'da bir araya geliyor. Johnson, 31 Ekim'de ülkesinin gerekirse AB ile anlaşma sağlanmadan ayrılması için mücadele ediyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile bir araya geleceği zirvede, selefi Theresa May döneminde varılan anlaşmayı tekrar müzakere etmeyi planlıyor. Haftasonunda yaptığı açıklamada, Birleşik Krallığı bilim kurgu kahramanı yeşil dev Hulk'a benzeten Johnson, "Hulk gibi gerekirse zincirleri kırabiliriz" dedi.



Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacaklarına işaret eden Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız." ifadesini kullandı.



İngiltere'nin AB'den ayrılık için yeni müzakere talebi Brüksel'de de olumsuz karşılanmıyor. Ancak olası bir yeni anlaşma hakkında Johnson'un kendi partisi içinde yoğun tartışmalar var. Ayrıca Johnson'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'nin çoğunluğa sahip olmadığı parlamentoda, muhtemel bir yeni ayrılık anlaşmasının onay alıp almayacağı da belirsiz. Ülkesinin AB'den ayrılmasından yana olan Johnson, 31 Ekim tarihinde anlaşmalı ya da anlaşmasız bir biçimde Brexit'in gerçekleşmesini istiyor.



Son olarak Mail on Sunday gazetesine açıklama yapan Johnson, kritik AB zirvesi öncesi yeni bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu ifade etti.



İş dünyası tedirgin



İngiltere'de hükümetin, olası anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından, bunun gerçekleşmesi halinde oluşabilecek olumsuz etkiler iş dünyası üzerinde baskı yaratıyor. Hükümetin anlaşmasız ayrılık senaryosuna ilişkin yayımladığı bir belgede, ülkenin yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.



AB'li iş insanları da benzer çekincelerini dile getirdi. Avrupa'nın en büyük iş veren ve lobi örgütlerinden biri olan BusinessEurope'un Başkanı Markus Beyrer, anlaşmasız bir Brexit'in kesinlikle karşısında olduklarını ifade etti.



Beyrer, "Anlaşmasız bir Brexit'in bir felaket anlamına geleceğini ve kesinlikle olasılık dışı bırakılmasını" istedi.



Katı bir Brexit sürecinin her iki tarafa büyük zarar vereceğini ve çok pahalıya malolacağını vurgulayan Business Europe Başkanı, özellikle farklı ürünlerin teminin güçleşeceğini ve fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını, ayrıca seyahatlaerin de zorlaşacağını vurguladı.



Breyer her iki tarafa da yapıcı bir çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.



Brexit süreci



İngiltere, 2016 yılında yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılık kararı almıştı. Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da bu yılın 31 Ekim ayına ertelemişti.



İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti. Şu ana dek bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini belirtiyor.



dpa/ MK,ET



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