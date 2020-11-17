Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında anlaşma

İngiltere ve ABD, iki ülke arasındaki uçuşların önümüzdeki yıl devam etmesini sağlamak için bir 'Havacılık Anlaşması' imzaladı.

İngiltere'nin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğu dönemde imzalanan daha önceki bir anlaşmanın yerini alması için ABD ile bir 'Havacılık Anlaşması'nın imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Düzenleme, seyahatin devamını koruyarak mevcut AB anlaşmanın yerini alacak" ifadeleri yer aldı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı. Söz konusu taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti. 31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.