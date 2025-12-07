BTP'den Milli Ekonomi Modeli Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BTP'den Milli Ekonomi Modeli Vurgusu

BTP\'den Milli Ekonomi Modeli Vurgusu
07.12.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çekerek milli ekonomi modelini savundu.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey nedir; milli ekonomi modelidir. Biz BTP milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz" dedi.

BTP 9'uncu Olağan Büyük Kongresi, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 1340 delegenin oy kullandığı kongrede, halk oyunları ve sinevizyon gösterileri geçekleştirildi.

'TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI EĞİTİMİ ÇÖZMEDEN ÇÖZMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Kongrede konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bizim muhatabımız, her gün çocuğuna aynı yemeği yapmak zorunda kaldığı için başı önde gezen anne. Bizim onlarla konuşmamız lazım. Bizim, istikbalini yurt dışında arayan, aramak zorunda kalan gençlerle konuşmamız lazım. Bizim, akşam eve giderken ekmek götüremeyen milyonlarla konuşmamız lazım. Bizim, ülkenin geleceğini konuşmamız lazım. 'Ülkenin geleceği' dediğin zaman eğitimi konuşmamız lazım. Eğitim sistemini bir sağa çekiyorlar, bir sola çekiyorlar. 23 seneden beri belki 23 kere sistem değişti. Bunlar doğru sistemi arasalardı bugüne kadar çoktan bulurlardı. Şimdi son trend şu; çocuklar kendileri araştıracak, kendileri öğrenecek. Okula da gelip dersleri kendileri anlatacak; sistem bu. Çocuklar ne yapıyor; araştırıyor, öğreniyor, ondan sonra çıkıyor sokağa itiraz ediyor. Yani araştırıp öğrenince itiraz ediyor. Sonra tutuklanıyor. Yani sürekli eğitim sistemi değişiyor. 5 yaşında bir çocuğu alıyoruz, okula veriyoruz. Aradan 20 sene geçiyor. 25 yaşında bir geliyor; hayat enerjisi sönmüş, gözünün feri gitmiş, hayata küsmüş; 'nasıl olur da şu ülkeden kurtulurum' diyor. Bakın bunları abartmıyorum; bu ülkede bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün sorunlarını eğitimi çözmeden çözmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Baş, "Şimdi genç yaşta çocukların sokak çetelerine teslim olduğunu, uyuşturucuya bulaştığını ve kumara bulaştığını görüyoruz. Bizler 60'tan fazla ilde son 2 ayda program yaptık. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin her yerinde dolaştık ve dedik ki; biz geleceğimizi savunuyoruz. Bizim gelecek nesilleri bu tehlikelerden haberdar edip gelecek nesilleri, ailelerini uyandırıp çocukları kurtarmamız lazım. Devletin yapmasını beklediğimiz şeyleri biz yapmak zorunda kaldık. Dönüyorlar, dolaşıyorlar diyorlar ki bu sorunları aşmamız için infaz yasalarını değiştiriyoruz. Bakın ben açık söylüyorum; benim tanıdığım iktidar sistemi infaz değişiyoruz ayağına herkesi içeri atar, Türkiye'de de suç oranı durduğu yerde yine yükselir. Çoluğu çocuğu eğer bu tehlikelerden koruyacaksanız bu infaz yasalarıyla falan olmaz. Alacaksınız, sahip çıkacaksınız, ideal vereceksiniz, hayat yolu çizeceksiniz, gence bir yaşam amacı aşılayacaksınız. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlerinin hepsinin bir hayat amacı vardır. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Gençlerimizi eğitmemiz lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onlarla bir ve beraber olmamız lazım. O yüzden biz ne dedik; istikbal biziz, biz geleceğiz" diye konuştu.

Baş, "Şimdi asgari ücret konuşulacak. Bu hafta içi komisyon toplanacak. Bakın iktidarların işi asgari ücreti belirleyip milletin belli yaşam koşullarına mahkum etmek değildir. Devletin işi, iktidarın işi asgari ücret belirleyip milyonları ona mahkum etmek değildir. Vatandaşın geçinebileceği asgari ücreti talep olarak alıp onun verilebileceği bir ekonomik ortamı yaratmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey nedir; milli ekonomi modelidir. Biz BTP milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Şimdi Türkiye'de milli ekonomi modeli konuşulmaya başlandı. Ne deniyor? Vatandaşlık maaşı. Bütün dünyada söyleniyor. Bunu benim babam ilk söylediğinde dikkate almadılar. Bunları vallahi yaparız, billahi yaparız. Siz yeter ki bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını isteyin" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Baş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika BTP'den Milli Ekonomi Modeli Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:25:31. #7.13#
SON DAKİKA: BTP'den Milli Ekonomi Modeli Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.