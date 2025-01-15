BTP İstanbul İl Kongresi 19 Ocak'ta

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(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul'da yapacağı il kongresine hazırlanıyor. Genel Başkan Hüseyin Baş'ın da katılacağı kongre, Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Bağımsız Türkiye Partisi'nde (BTP), kongre süreci devam ediyor. Her hafta İl kongrelerinin gerçekleştirildiği partide sıra İstanbul'a geldi. BTP'nin 9. Olağan İstanbul İl Kongresi, 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak kongre, saat 15.00'te başlayacak.

Ozan Orhon ve Ahmet Selçuk İlkan, konser verecek

BTP İstanbul İl Kongresi'nde Türkiye'nin tüm bölgelerinin yöresel oyunlarını sergileyecek folklor ekibinin yanı sıra sanatçılar Ozan Orhon ve Ahmet Selçuk İlkan da konser verecek.

Hüseyin Baş kapanış konuşmasını yapacak

Hediye çekilişlerinin de yapılacağı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın anlatılacağı bir sinevizyon gösterisinin ardından kongrenin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kapanış konuşmasını yapacak.