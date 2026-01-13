BTS Dönüyor: 79 Konserlik Turne Duyurusu - Son Dakika
BBC

BTS Dönüyor: 79 Konserlik Turne Duyurusu

BTS Dönüyor: 79 Konserlik Turne Duyurusu
13.01.2026 21:14
BTS, 2026'da başlayacak 79 konserlik dünya turuna çıkıyor, hayranları yoğun ilgi gösteriyor.

K-pop müzik türünün en popüler gruplarından BTS, dört yıllık bir aradan sonra sahnelere dönüyor. Grup, dünya çapında 79 konserlik bir turneye çıkacağını duyurdu.

Grup üyeleri Güney Kore'de zorunlu olan askerlik görevi için kariyerlerine ara vermişti.

Son olarak BTS üyeleri Jungkook ve Jimin, Temmuz 2025'te terhis oldu.

Billboard dergisine göre, grup ve plak şirketi BigHit/Hybe, konserlerden, ürün satışlarından, lisanslamadan, albüm satışlarından ve dijital yayın gelirlerinden 1 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.

Grubun önceki dünya turneleri, K-pop grupları arasında rekorlara sahne oldu.

Dünya çapında yaklaşık 246 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Yeni turne, 9 Nisan 2026'da Güney Kore'deki Goyang Stadyumu'nda üç gece sürecek konserlerle başlayacak.

Avrupa turnesi kapsamında 6 ve 7 Temmuz 2026 tarihlerinde Londra'da iki gece sahne alacak grup, Paris, Madrid, Brüksel ve Münih'te de konserler verecek.

Grubun internet sitesinde yer alan bir mesajda, 2027 yılı için Japonya, Orta Doğu ve "daha birçok yerde" ek konser tarihlerinin açıklanacağı belirtildi.

Açıklanan konser listesinde henüz Türkiye yer almıyor.

Biletler 22 Ocak'tan itibaren grubun hayranlarına iki gün sonra ise genel satışa sunulacak.

Grubun 2024'te konserlerine ara vermesiyle Hybe'nin faaliyet karı yaklaşık %37,5 düşmüştü.

2010'ların başlarında kurulan BTS, K-pop'un batıdaki ana akım dinleyiciler arasında popülerleştirmesinde öncü rol oynadı.

Grup üyelerinden Suga'nın geçen Haziran ayında 18 aylık zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasından bu yana, grubun geni dönüşü heyecanla bekleniyordu.

Suga, grubun yedi üyesinden zorunlu askerliğini tamamlayıp sivil hayata dönen son isimdi.

Diğer grup arkadaşları Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook ve Jimin de daha önce askerliklerini yapmıştı.

Grup, geçtiğimiz Temmuz ayında hayran platformu Weverse üzerinden canlı yayınla geri dönüş planlarını açıkladığında, yayını yedi milyondan fazla kişi izledi.

Bu ilgi, 2022'de Taylor Swift'in Eras Turnesi ve 2024'te Oasis'in yeniden bir araya geldiği turnede yaşanan bilet edinme yarışının bir benzerinin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Birçok BTS hayranı için bu, grubu yedi yıl sonra ilk kez canlı izleme fırsatı olacak.

2020 için planlanan dünya turu Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Canlı müzik üzerindeki kısıtlamaların kalkması ve grup üyelerinin askerlik hizmetine başlamasından önce sadece birkaç konser verebildiler.

Ara verdikleri dönemde dinlenme sayıları düşmüş olsa da çeşitli solo projeleri sadık hayranlarını bağlı tutmayı başardı.

Grubun kesinleşen konserleri şöyle:

2026

2027

Kaynak: BBC

BBC
