Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Leigh Whannell'in yönettiği; Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge'nin başrollerinde oynadığı "Görünmez Adam" izleyici ile buluşacak.

H.G. Wells'in aynı adlı ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan film; zengin bir bilim insanı olan eşinden kendisine taciz ve şiddet uyguladığı için boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intiharı sonrası kendisine yüklü bir miras bıraktığının bildirilmesiyle yaşadığı olayları çevresine kanıtlama ve bu durumdan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

"Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi"

Justin Kurzel'in yönettiği "Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi", tarihin en ünlü kanun kaçağı ve haydutlarından Ned Kelly ile çetesinin hikayesini konu ediniyor.

Avustralya'nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly'nin hayatını odağına alan biyografi türündeki film; bir ülkenin karanlık geçmişini, daha önce hiç anlatılmayan kısımlarıyla gözler önüne seriyor.

Senaryosu Shaun Grant'a ait olan yapımda George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe ve Orlando Schwerdt rol aldı.

"Jexi"

Adam Devine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Pena, Wanda Sykes ve Justin Hartley'in oynadığı "Jexi"nin yönetmenliğini Scott Moore ve Jon Lucas üstlendi.

Komedi türündeki film, bir adamın yeni aldığı akıllı telefonda bulunan işletim sistemi Jexi ile birlikte değişen hayatını beyaz perdeye yansıtıyor.

"Sonsuzluk U¨zerine"

Usta sinemacı Roy Andersson'un yeni filmi "Sonsuzluk U¨zerine"; hayatın hem hayallerde görülebilecek kadar güzel hem de bir o kadar acımasız tarafını anlatıyor.

Roy Andersson'un Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad'ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği film, seyirciyi insanlığın varoluş öyküsünde rüya gibi bir gezintiye çıkarmayı amaçlıyor.

Dram ağırlıklı İsveç, Almanya ve Norveç ortak yapımın başrollerinde Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay, Jan-Eje Ferling ve Lotta Forsberg gibi isimler yer alıyor.

"Acı Kiraz"

Serdar Akar'ın yönettiği "Acı Kiraz", birbirinden farklı zorlu hayatların bir noktada kesiştiği bir hikayeyi odağına alıyor.

Film, kiraz yetiştiricisi yaşlı bir çiftçiyi, gırtlağına kadar borca batmış sahtekar bir nakliyeciyi, umuda yolculuklarında ihanete uğrayan göçmenleri ve lösemi hastası çocuğunu kurtarmak için çırpınan bir babanın hikayesini anlatıyor.

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti ve Halil Ergün'ün başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Oliver Romevski imzası taşıyor.

"Geçerken Uğradım"

Onur Bilgin'in yönettiği "Geçerken Uğradım", ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

İstanbul'dan Antalya'ya uzanan komedi türündeki hikayenin başrollerinde Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Emre Ertunç, Mustafa Ertunç Alıcı, Hilal Anay ve Ahmet Taşpınar yer alıyor.

"Semur 2: Cinlerin Büyüsü"

Burak Çelik'in yönettiği; Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos ve Ülker Su Osmanoğlu'nun rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Semur 2: Cinlerin Büyüsü", arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen Alesia'nın, geçmişinde yaşadığı olaylarla yeniden yüzleşmesini konu ediniyor.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü"

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikayesini anlatıyor.

Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk'ün yönetmenliğini üstlendiği animasyonun seslendirmelerini Onur Orhan Akgülgil, Emin Yaraç, Ufuk Yüksel, Ezel Kalkan ve Başak Arslan yaptı.

"L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede"

Haftanın bir diğer animasyonu "L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede", influencer Tahani ve Mykal-Michelle'in sinema maceralarını anlatıyor.