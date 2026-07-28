Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir - Son Dakika
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Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı dava kapsamında olası bir siyasi yasak gelmesi durumunda, belediye meclisinde yapılacak yeni başkanlık seçiminde dengelerin tamamen değişebileceği öne sürüldü. Kulisleri sarsan iddiaya göre, mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yaklaşık 40 ismin yer değiştirmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçebilir.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yönetim değişiminin ardından suların durulmadığı süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğine dair çarpıcı bir senaryo gündeme geldi. İddiaların odağında, "Ahmak Davası"nın Yargıtay tarafından onanarak Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimali yer alıyor. Böyle bir durumda yeni başkanın İBB Meclisi üyeleri arasından seçilecek olması, meclisteki parti içi dengeleri kritik bir noktaya taşıyor.

"40 MECLİS ÜYESİ YER DEĞİŞTİREBİLİR"

Siyasi kulisleri hareketlendiren ve İBB'nin AK Parti'ye geçme riskini barındıran bu iddiayı, TV 100 ekranlarındaki "Buket Aydın ile Doğrudan" programında gazeteci Aytunç Erkin gündeme getirdi.

Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir

İBB Meclisi'nde 185 CHP'li üye bulunduğunu hatırlatan Erkin, bu üyelerden önemli bir kısmının eski yönetime yakınlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste 40'a yakın Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) yakın isim olduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nın sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için mecliste belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde, o zaman farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar."

YARKADAŞ: UZLAŞMA SAĞLANACAK, İBB KAYBEDİLMEYECEK

Meclis aritmetiğindeki bu riskli duruma ilişkin tartışmalara katılan gazeteci Barış Yarkadaş ise parti içinde bu kaygının var olduğunu doğruladı. Ekrem İmamoğlu'nun sürece müdahil olduğunu ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bu risk üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldığını aktaran Yarkadaş, şunları söyledi:

"Sanırım yeni parti yönetimiyle CHP'nin ilk uzlaşması burada olacak İBB'nin kaybedilmemesi için. İBB hiçbir koşulda AK Parti'ye kaybedilmeyecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir - Son Dakika

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