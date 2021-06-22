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"Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat - Son Dakika

"Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat

22.06.2021 13:16

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Delta varyantına karşı, "Rusya'da bu varyanta bağlı yeni bir pik yaşanıyor. Ülkemizde nüfusun yüzde 70'inde iki doz aşılar tamamlanmadan toplumda bu kadar rahatlama olmasını riskli buluyorum. Ekim ayında rahat etmek istiyorsak Temmuz ve Ağustos'u çok temkinli geçirmemiz gerekiyor" diyerek uyardı.

İngiltere'de kaygıyla izlenen ve dünyada da baskın olması beklenen Delta (Hint) varyantı hakkında açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Bu varyant Hindistan'da çok büyük bir patlamaya neden olduktan sonra, o bölgedeki birçok ülkede de görülmeye devam etti. Şu anda Rusya'da da Delta varyantı yüzünden pik yaşanıyor. Yine İngiltere'de bir artış söz konusu. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu varyantın V1'in (Alfa yani İngiltere varyantının) yerine geçebileceği öngörülüyor.

"ALFA VARYATININ YERİNE MAALESEF DELTA GEÇECEK"

Türkiye'deki duruma bakacak olursak, Türkiye'de de Delta varyantı tanımlandı ama genomik sürveyansı çok düzenli yapamıyoruz hala. Bu nedenle de durumumuzu net olarak bilemiyoruz şu an. Ama V1'den yola çıkarak şunu tahmin edebiliriz; Türkiye'de kısa bir süre sonra (diğerine nazaran daha fazla yayılıyor ve bulaşıyorsa) diğerinin yerine geçti V1. Delta varyantının da böyle olacağı tahmin ediliyor. Yani Alfa (V1) varyantının yerine geçecek Delta varyantı maalesef" diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ YAVUZ'DAN DELTA VARYANTI UYARISI TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA ÇOK TEMKİNLİ OLMALIYIZ
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz.

"TOPLUMUN YÜZDE 70'İ İKİ DOZ AŞISINI OLMADAN RAHATLAYAMAYIZ"

Delta varyantının hem daha bulaşıcı hem de aşılardan kaçma potansiyelinin yüksek olması nedeniyle kaygı yarattığını anlatan Prof. Dr. Yavuz, "Nasıl korunacağız? Toplumun yüzde 70'inin etkinliği en yüksek aşı ile aşılanmış olması gerekiyor. Şanslıyız, bu aşılardan birine ulaşabilmiş durumdayız. Ama bu aşıyla iki doz hızlıca aşılama yapmamız gerekecek. Şu an sağlık çalışanlarının çok büyük bir fedakarlığı var, onu kabul edelim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir aşılama çalışması göremezsiniz. Bu da bizim şansımız. Günlük aşılama sayısının çok yüksek yapılıyor olması, etkili bir aşı ile aşılama yapabiliyor olmamız gerçekten çok önemli. Ama iki doz olmadan, bunun da koruyucu olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Delta varyantına karşı biraz teyakkuzda olmamız gerekiyor hepimizin" dedi.

EKİM AYINDA RAHAT ETMEK İSTİYORSAK, İKİ AYI TEMKİNLİ GEÇİRELİM

Henüz erken olmasına rağmen birdenbire çok rahatlama yaşadığımıza dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı;

"Toplumu da gözlemliyorum, inanmaz kalabalıklar görüyorum. Oysa Eylül'e kadar bir pik yaşamamız için hiçbir neden yok hala. Geçtiğimiz Nisan'dan Mayıs'tan çok farklı değil durum çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu hala tam aşılı değil. Yeni bir varyant, daha bulaşıcı bir varyant var. Biz eğer aşılama ile birlikte kontrol önlemlerini birdenbire bırakırsak, bu böyle bu devam eder. Aşılardan da kaçabiliyor bu varyant. En etkili mRNA aşısının bile (bu varyanta) etkinliği yüzde 75 civarında. En azından Temmuz-Ağustos aylarını çok da sosyalleşmeden, yine kalabalıklardan biraz uzak geçirirsek, hepimiz açısından çok daha iyi olacak. İnsanlarla görüştüğünüz zaman mutlaka önlemlere devam edelim. Şu anda bu kadar açılma için çok erken. Bu kaygı verici. İsrail'de vaka sayıları hala az seyrediyor açılma yapmış olmalarına rağmen. Ama onlar toplumun çok büyük bir kısmını iki doz aşıladı. Biz de bütün yazı yoğun bir aşılama ile geçirip, insanları ikişer doz aşılamasını bitirebilirsek, sağlık çalışanları ile 65 yaş üstünü bir doz mRNA ile aşılayabilirsek Ekim'de daha rahat edeceğiz diye öngörüyorum. Ama bu iki ayı kesinlikle kontrollü geçirmemiz gerekiyor."

Bu kadar rahatlama riskli diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat

Serap şimşek yavuz, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bu kadar rahatlama riskli' diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat - Son Dakika


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