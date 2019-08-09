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Bu yolları kullanacaklar Ankaralılar dikkat

50 dakika önce

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince, yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 09 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara...

Bu yolları kullanacaklar Ankaralılar dikkat, System.String[]
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince, yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 09 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceği belirtildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamda; yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. İnternet üzerinden yapılan bildiride, "Kurban Bayramı tatili süresince belirtilen tarih aralığında 09.08.2019 günü saat 14.00'ten 15.08.2019 günü saat 08.00'e kadar Beypazarı Yolu km 121 (Çayırhan Beldesi D 140-03/46 karayolu kontrolsüz kavşağı), eski İstanbul Yolu km 40 (Sınır çalışma bölgesi), km 40+500 (Aydınköy dönüşü), km 42 (Karayolları Orta refüj dönüşü), km 53 (Ciğir köy çıkışı), km 55 (Kurtboğazı tepe orta refüjü), km 56+500 (Dutözü Kavşağı), km 58 (İğdir köyü dönüşü), km 59 (Çeştepe İğdir arası dönüş), km 65+500 (Uğurlu köyü Kavşağı), Konya yolu TŞOF kavşağı, Aksaray Yolu km 150 (Karamolla Işıklı Kavşağı D750-10/20), Samsun yolu güzergahında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy Kavşağı, Şehitlik Dönüşü, Maliye Noktası, Gökçeyurt, Lalahan Işıklı Kavşağı, Hızlı Tren Lalahan Servis Yolu Geçişleri noktalarının beton bariyerlerle (New jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 09 Ağustos - 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara - Gölbaşı - Bala - Kaman - Kırşehir - Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Ankara Valiliği, Kurban Bayramı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
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