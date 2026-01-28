İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

28.01.2026 23:24  Güncelleme: 00:15
İzmir Buca'daki yangında down sendromlu 11 yaşındaki Eymen A.Ç. yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında, down sendromlu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

YANGINDA DOWN SENDROMLU ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇAKMAK VE MUMLARLA OYNARKEN YANGIN ÇIKMIŞ

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç'nin (54), yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade ettiği öğrenildi.

ANNE VE DİĞER ÇOCUĞU SON ANDA KURTULMUŞ

Annenin, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıktığını belirttiği kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Buca

24 saat son dakika haber yayını
