Bugün Artık Terörü Konuşmuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Anketlerde sorduğumuzda ülkenin en önemli sorunlarının başında birinci sırada terör çıkıyordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Anketlerde sorduğumuzda ülkenin en önemli sorunlarının başında birinci sırada terör çıkıyordu. Bugün terör gündemde yok. Kimse artık terör demiyor Allah'a şükür." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya gelen Dağ, partisinin İl Başkanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada, 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önceki dönemlere göre ülkeye büyük hizmetler kazandırdığını söyledi.



Beka konusunun Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Dağ, şöyle konuştu:



"Son dönemde öyle operasyonlar yaşıyoruz ki sadece S-400 füzeleriyle ilgili yaşamış olduğumuz husus, beka konusunda ne kadar haklı olduğumuzun en açık göstergesidir. Savaş olmasını kimse istemez, velev ki oldu diyelim, senin Washington'dan atacağın füze Ankara'yı ve Kütahya'yı vurabilecek ise ben kendi vatandaşımızı korumak zorundayım. Şu anda müttefikiz. Olur da bir gün bir şey yaşanır veya yakın ülkelerden atılabilecek füze benim ülkemi rahatsız edebilecekse benim bunun önlemini almam lazım. Tabii ki zorlayacaksınız. Tabii ki bunu yaptırmamak için elinizden geleni yapacaksınız."



AK Parti'nin bir misyon ortaya koyduğunu ve o misyonu yaşatmak için mücadele ettiğini vurgulayan Dağ, "Ne zaman teknolojiyi ortaya koyduk, bugün terör sıfırlanmış vaziyette. Bugün artık terörü konuşmuyoruz. Anketlerde sorduğumuzda ülkenin en önemli sorunlarının başında birinci sırada terör çıkıyordu. Bugün terör gündemde yok. Kimse artık terör demiyor Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyareti yapan Hamza Dağ, AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu'ya destek istedi.

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