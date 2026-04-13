Genç hayranı Bülent Ersoy\'a trafikte hayatının şokunu yaşattı

Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde objektiflere oldukça ilginç ve bir o kadar da gülümseten anlarla yansıdı. Bir taksinin ön koltuğunda seyahat eden Ersoy, hiç beklemediği bir anda gelen yüksek sesli hayranlık nidasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ARAÇTAN İNDİ, YANINA KOŞTU

O anları kayda alan bir genç, trafik durduğu sırada yanındaki takside Bülent Ersoy’u fark etti. Büyük bir heyecanla aracından inerek Ersoy'un yanına koşan genç, "Divam, saygılar Divam, merhabalar!" diyerek bağıran gencin sesi, aracın içinde sessizce oturan Ersoy’u bir anlığına korkuttu. Yerinden sıçrayan ve eliyle kalbini tutan Ersoy, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ödümü patlatı!" dedi.

KORKUSU KISA SÜREDE YERİNİ TEBESSÜME BIRAKTI

İlk şoku atlatan Bülent Ersoy, kendisine sevgi gösterisinde bulunan gencin nezaketine ve ilgisine kayıtsız kalmadı. Yüzündeki şaşkınlığın yerini kısa sürede büyük bir tebessüme bırakan sanatçı, pencereden hayranına el sallayıp, öpücük atarak teşekkür etti. Yeşil kürkü ve ikonik gözlükleriyle yine şıklığından ödün vermediği görülen Ersoy, çevredeki diğer sürücülerin de ilgi odağı oldu.