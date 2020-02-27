Burak Mert: Rövanş için avantajlı bir skor elde - Son Dakika
Son Dakika Spor Burak Mert: Rövanş için avantajlı bir skor elde - Son Dakika Spor

Burak Mert: Rövanş için avantajlı bir skor elde

6 saat önce

CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, dün Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Burak Mert: Rövanş için avantajlı bir skor elde, System.String[]

CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, dün Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı milli liberosu Burak Mert, çok iyi oynamamalarına rağmen mücadeleden galip ayrılmayı bildiklerini söyledi. Günden güne daha iyiye gittiklerini dile getiren Burak Mert, "Takım halinde çalışmaya başladık. Eksiklerimiz var onları tamamlamamız gerekiyor. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik. 2 set yetiyor ama İzmir'de de elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp galip gelerek salondan ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutlamak istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray, Arkas Spor, Burak Mert, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kolombiya basını, Falcao'nun yeniden milli takıma çağrılacağını yazdı
Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nin, paylaşım tepkisine Kadıköy Belediyesi'nden yanıt geldi Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Mert: Rövanş için avantajlı bir skor elde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]