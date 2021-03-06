BURDUR Atatürk'ün Burdur'a geliş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Burdur'a geliş yıl dönümü kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 91'inci yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Burdur'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, siyasi parti temsilcileri, askerler ve vatandaşlar da katıldı.

Törende konuşan Vali Arslantaş, pandemi nedeniyle kutlama etkinliklerinden bazılarını yapamadıklarını kırmızı kategoride olan Burdur'un gösterilecek mücadele ile en kısa sürede mavi kategoriye geçeceğini söyledi. Arslantaş, 6 Mart Burdur'umuzun en özel günü. Şeref günü kutlu olsun. 6 Mart 1930 günü Burdur'a teşrif eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet minnet ve şükranla yad ediyoruz. Aziz hatırası önünde saygıyla kıyam ediyoruz. Gazi Paşa hazretlerini, silah arkadaşlarını, onu Burdur'da misafir eden kıymetli hemşehrilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha ilimizde konuk etmenin gururu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 6 Mart 1930'da Çatalpınar mevkiinden Burdur'umuza güneş gibi doğan Mustafa Kemal Atatürk, 91 yıl önce atalarımıza yaşattığı onuru ve coşkuyu; 91 yıl sonra aynı heyecanla yüreğimizde hissediyoruz. Bizler bu günü kutlarken sadece büyük bir kahramanın ilimize gelmesini kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun ilkelerinin ülkemize verdiği bağımsızlık gücünü ve gelişmişlik düzeyini de kutluyoruz diye konuştu.