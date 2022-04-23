BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika
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BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI

23.04.2022 16:30

BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndaki Atatürk büstüne, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman çelenk bıraktı. Tören Şeker Ortaokulu bahçesindeki etkinlikle devam etti. Törene Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Arslantaş, Garnizon Komutanı Çankaya ve Belediye Başkanı Ercengiz törene katılan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, "Dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bağımsızlığımız, yurdumuzu ele geçirmek isteyend üşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı büyük bir mücadele ile savaşarak kazanılmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz, ulusal varlığımızın başında gelir" dedi.

Şeker Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ardından Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nun mehter takımı gösteri sundu.

Türkiye ikincisi olan Şeker Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisinden sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere öğrencilere ödül verildi. Etkinlikte halat çekme, sandalye kapma yarışması yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yılı dolayısıyla 102 balon protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakıldı. Protokol üyeleri daha sonra Şeker Meydanı'nda Burdur Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından ortaklaşa yapılan Çocuk Şenliği alanını gezdi. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile MHP İl Başkanı Hikmet Ökte tören alanında kendilerine yer ayrılmadığı gerekçesiyle alanını terk etti.

BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI
BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI
BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI
BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Burdur, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika


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