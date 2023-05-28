Bir hafta önce düğün yapmışlardı! Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Erdoğan'ı tebrik eden İnce, muhalefete de bir öneride bulundu

Saat 06.20 sıralarda Burdur'un Yeşilova ilçesi Düğer köyünde meydana gelen olayda sabah saatleriyle eşi İsmail Işık (32) ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe Işık (27) evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle bir anda yere yığıldı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ: KOCAMI VURDUM

Saat 8.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe Işık'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismail Işık'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ismail Işık'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe Işık gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

GEÇEN HAFTA DÜĞÜN YAPMIŞLARDI

Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi.