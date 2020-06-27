BURDUR İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

BURDUR İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası koronavirüs sürecindeki normalleşme adımları sonrası ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası koronavirüs sürecindeki normalleşme adımları sonrası ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

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Burdur- Antalya karayolu üzerinde bulunan ve 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyarete açılan İnsuyu Mağarası çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içerisindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2019 yılında 114 bin 253 kişinin ziyaret ettiği İnsuyu Mağarası'nda normalleşme adınlarının atılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

'BÖYLE GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Bursa'dan gelen Samet Güler, "Mutlaka görülmesi gereken doğa harikası muhteşem bir yer. Ülkemizdeki böyle güzel yerlerin daha çok tanıtımının yapılması, insanların daha çok gelmesi lazım. Böyle güzelliklere sahip çıkmalıyız" dedi.

'MUHTEŞEM ÖTESİ BİR YER'

Samet Güler'in eşi Sermin Güler, "Hep gelmek istiyorduk ama bugün kısmet oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. İyi ki de gelmişiz. Muhteşem ötesi bir yer" diye konuştu.

'ESKİDEN ÇOK SU VARMIŞ'

Isparta'dan gelen Furkan Köse, "Daha önce de gelmiş, gezmiştim. Bu ikinci gelişim. Ailemle gelmiştim. Şimdi de arkadaşlarımı getirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası, bayağı geniş, oldukça güzel. Eskiden çok su varmış muhtemelen ama artık yok. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.

'YAZ GÜNÜNDE CEKET GİYDİK'

Isparta'dan gelen Haydar- Sevgi Garip çifti, "İş imkanlarından dolayı gelme fırsatımız olmamıştı. İlk kez geliyoruz. Güzel bir mağara. Gayet keyifli bir şekilde geziyoruz. Oldukça serin. Yaz gününde ceket giydik" diye konuştu.

'TABELALAR, YAZILAR OLSA DAHA GÜZEL OLURDU'

Eskişehir'den İnsuyu Mağarası'nı gezmek için geldiğini anlatan Şennur Badı, "Mağara çok güzel ama gezdiğimiz yerlerde bilgilendirme amaçlı tabelalar, yazılar olsa daha güzel olurdu" dedi.

Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır. Toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağara olan İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR İNSUYU MAĞARASI'NA ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

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