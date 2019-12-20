Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı - Son Dakika

Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı

6 saat önce

Bursa Belediyeler Birliği, 2019 yılının son encümen toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı, System.String[]

Bursa Belediyeler Birliği, 2019 yılının son encümen toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirdi.


Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen toplantıya Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra encümen üyeleri olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin katıldı. 2019 yılının son encümen toplantısında yurt içi eğitim seminerleri, yurt dışı teknik programlar, imar çalıştayı ve bütçeyle ilgili konular görüşüldü. Emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Dündar, 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bahçe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı
Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:16 İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi - Son Dakika
18:15 Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi - Son Dakika
18:14 FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası - Son Dakika
18:14 İngiliz mahkemesinden MI5'e "suç işleme" izni - Son Dakika
18:09 Meteorolojiden fırtına uyarısı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:17:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]