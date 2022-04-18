Bursa Büyükşehir Belediyesi Batı Trakya Türkleri için iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Batı Trakya Türkleri için iftar programı düzenledi

18.04.2022 01:33
Bursa Büyükşehir Belediyesi Batı Trakya Türkleri için iftar programı düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Gümülcine'ye bağlı Kozlukebir'de verdiği iftara yüzlerce Batı Trakya Türkü katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Gümülcine'ye bağlı Kozlukebir'de verdiği iftara yüzlerce Batı Trakya Türkü katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığındaki heyet, sabah saatlerinden itibaren Gümülcine'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Heyet ilk olarak, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nu ziyaret etti. Daha sonra Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile görüşen heyet, Batı Trakya'daki Müslümanların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Gümülcine Türk Gençler Birliğine geçen Aktaş ve beraberindekiler, birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Batı Trakya Müslümanlarının mücadelesinin sembol isimlerinden Sadık Ahmet'in mezarını da ziyaret eden heyet, burada dua etti ve Ahmet'in yakınlarıyla görüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve yöre köylerden 1500'e yakın Batı Trakya Türkünün katıldığı iftar programı dua ve ilahilerle başladı.

Yöre halkının ortaklaşa hazırladığı yemekler iftara gelenlere ikram edildi. Başkan Aktaş, burada yaptığı konuşmada, iftara gelenlere birlik ve beraberlik ortamı oluşturdukları için teşekkür etti.

Batı Trakya Müslümanlarının her zaman yanlarında olacaklarını belirten Aktaş, mücadeleleri konusunda Türkiye'nin her türlü desteği verdiğini, belediye olarak da birçok konuda yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Ziyaretlerde, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ve belediye meclis üyeleri de bulundu.

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Batı Trakya, Kozlukebir, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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