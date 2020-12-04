Bursa Büyükşehir Belediyesinden koronavirüs sürecinde esnafa destek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaf için hazırladığı "Esnaf Destek Paketi"ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafın olduğunu belirtti. Esnafın salgın sürecinden en az etkilenerek çıkması için gayret gösterdiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Bursa Kent Konseyi ve ekip arkadaşlarımızla süreci değerlendirdik ve 'Esnaf Destek Paketi' hazırladık. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir karar alacağız. İş yeri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık'tan itibaren en az 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağız. Süreç uzarsa bizler de süreyi uzatacağız. İş yerini kapatmak durumunda kalan işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan vatandaşlar için 70 bin gıda destek paketi hazırlıyoruz. Paketlerimiz kaliteli ve bir aileye yetecek şekilde olacak. İş yerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretlerini almayacağız. Bu süreçte işyerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafa, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takip yapılmayacak."

Tüm pazarcı esnafına maske ve siperlik dağıtımı yapacaklarını da duyuran Aktaş, C vitamini destek paketi dağıtımını da sürdüreceklerini bildirdi.

Dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan aynı hassasiyetle sürdüreceklerinin aktaran Aktaş, "Bugün itibarıyla başlattığımız esnaf destek paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arzu eden herkes şartları uyuyorsa müracaatta bulunabilir. Gerekli çalışmalar da bizim tarafımızdan yerine getirilip gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sunduğumuz paketin belediyemize maliyeti yaklaşık 26 milyon liradır. Duamız, bu sıkıntının en kısa zamanda aşılmasıdır." ifadelerini kullandı.