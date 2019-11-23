Gecede orkestra sanatçıları Nilüfer Göl ile Gıyasettin Tok'un performansı uzun süre alkışlandı.

Türk Halk Müziği Bölümü öğrencileri Rohat Odabaşı, Emel Sarıkaya , Merve Doğru, İsmail Ünlüer ve Hasan Polat öğretmenleriyle birlikte sahne aldı.

İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye öğretmenler ve öğretmen adayları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser düzenlendi.

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