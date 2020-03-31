Bursa'da 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi, 40 bin aileye pazar filesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi, 40 bin aileye pazar filesi - Son Dakika

Bursa'da 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi, 40 bin aileye pazar filesi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 haftada Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 hattı vasıtasıyla 29 bin 856 kişiye yardım yapıldığını belirterek, "Yeni hayata geçireceğimiz sosyal dayanışma paketi çerçevesinde 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi vereceğiz.

Bursa'da 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi, 40 bin aileye pazar filesi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 haftada Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 hattı vasıtasıyla 29 bin 856 kişiye yardım yapıldığını belirterek, "Yeni hayata geçireceğimiz sosyal dayanışma paketi çerçevesinde 30 bin aileye gıda ve hijyen paketi vereceğiz. Aylık 40 bin pazar filesi dağıtımı yapacağız. Her gün 10 bin aileye de 30 bin ücretsiz ekmek dağıtacağız" dedi. Bursa'da son 100 yılın en kurak 5.yılının yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, 2 haftada tüketimin yüzde 17 arttığını, kuyuların halen devrede olduğunu hatırlattı. Başkan Aktaş, Bursa'da korona virüsle ilgili tespit ve ölümlerin Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade ederek, "Bursa olarak çok iyi durumdayız. Süreci en hassas şekilde geçip sorunsuz atlatacağız. Bursalılar mecbur olmadıkça trafiğe ve sokağa çıkmasınlar. Bakanlık trafik konusunda da bazı ana caddelerin kapatılması ve kontrol noktasında 30 büyükşehirde kontrol yapıyor. Çok zorunlu olmadıkça evde kalalım, trafiğe çıkmayalım" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları skype üzerinden canlı basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. Belediye kiracılarından kira alınmayacağını hatırlatan Aktaş, dezenfekte işleminin aralıksız sürdüğünü, canlı tiyatro, hayvanat bahçesi yayınları, bilgi yarışmaları ve sağlık personeline ücretsiz ulaşım desteğinin sürdüğünü hatırlattı


"Bursa için omuz omuza"


İlan ve reklam vergilerinin ertelendiğini, Nisan ayında su faturası okunmayacağını kaydeden Başkan Aktaş, "İlk 3 ayın tüketim ortalamasını alarak nisan ayında yarısını tahakkuk ettireceğiz. Daha sonraki aylarda durumlar normale dönünce kalan yüzde 50'yi mahsuplaşmış olacağız. Vefa sosyal destek kapsamında uygulamalar var. Beyaz Masa Alo 153 ve büyükşehir santralimize gelen çağrı 29 bin 856 çağrıya cevap verildi. 112'de de çalışmalar var. 112'nin benzer miktarda desteğinin olduğunu biliyoruz. Jandarma ve emniyet ile belediye eşgüdümlü çalışıyor. Herhangi bir uyumsuzluk yok. 5 bin 189 evde bakım kiti, 559 ambulansla hasta nakil, 2 bin 320 kişiye sıcak yemek temin ettik. Sıcak yemek dağıtımı günde 2 sefer olacak. 10 gündür süreci ve talepleri eksiksiz izliyoruz. Bunun sonucunda makul sürdürülebilir halkımızın ihtiyaçlarına cevap olacak sosyal dayanışma paketi hazırladık


Bursa için omuz omuza dedik. Yarından itibaren devreye alacağımız bir ay boyunca uygulayacağımız her gün 10 bin aileye 30 bin ekmek dağıtımı olacak.Ekmek ve karşılığında süt ve süt mamülleri alınabilir. Bir haftalık kuponları ailelere verilecek. On bin aileye destek sağlanmış olacak. Her hafta 10 bin aileye meyve sebzeden oluşan pazar filesi takdim etmiş olacağız. Nisan ayı boyunca 30 bin gıda kolisi, 30 bin temel hijyen malzeme kolisi dağıtacağız. Durumu iyiyken, işi varken işsiz duruma düşmüş kişiler olabilir. Gerekli müracatlar bize yapılmak kaydıyla ve muhtarlıklardan gelen konuları tek tek takip edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Arzu edenler sosyal dayanışma paketinden 30 bin erzak kolisi ve 30 bin temizlik hijyen kolisini farklı marketlerden temin edebilirler. Karton 16 projesini hayata geçiriyoruz. Biz erzak dağıtmaktan ziyade bedeli olan rakamı buradan farklı ihtiyaçlar için ailelerin kullanabileceğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.


"Bursa son 100 yılın en kurak 5.yılını yaşıyor, tüketim yüzde 17 arttı"


Buski bugün itibariyle endeks okumayı bıraktığını anlatan Başkan Aktaş, "Kimsenin evine bu manada gidilmeyecek. Ocak şubat mart ayı faturalarının bir aylık ortalaması alınacak yüzde 50'sini faturalandıracağız. Ticarethanelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde toplam miktara göre mahsuplandırma işlemi yapılacak. Bölgemizde yağış son 15 yılın en düşük seviyesinde. Son 100 yılın en kurak 5.yılını yaşıyor Bursa. Bursa'nın yarın da ihtiyaç duyduğu suyu etkin yönetmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımız hızla sürerken gelecek nesiller için suyun korunmasını bilmesi son derece önemli. Tüketimimiz yüzde 17 -18 civarında arttı. Özellikle su kullanımı noktasında hijyene önem vereceğiz ..Suyu yoğun kullanan bir milletiz. Kişisel temizliğin göstergesi ama kişisel hijyen israf demek değil. 20 saniye elimizi sabunlarken çeşmenin açık kalmaması bile önemli tasarruf. İlerleyen günlerde çalışmamız olacağını ifade etmek istiyorum. Kuyular hala devrede ve Çınarcık Barajı'nın suyunun Bursa'ya kazandırılması için de çalışmalar var" şeklinde konuştu.


İşadamlarına destek çağrısı


Bursa'da Nisan ayındaki kampanya çerçevesinde 130 bin haneye destek için ulaşacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Ben işadamlarımızdan bu sürece destek bekliyorum. Valiliğimizin de kampanyasına BTSO ve işadamları katkı sağlıyorlar. Bu önemli bir konu. Geçici olarak işiyle alakalı dükkanını kapatmadan dolayı sıkıntıya düşen kardeşlerimiz olabilir. Her müracatın itinayla değerlendirileceğini ifade etmek istiyornum. Biz bize yeteriz, elbirliğiyle bu süreci aşarız diyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen evde kalalım. Çünkü kuluçka dönemi bitti ve akabindeki dönemi yaşıyoruz. Özellikle virüsün yayılımı noktasında evde kalmak ev ortamında olmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı


"Bursa'daki veriler Türkiye ortalamasının altında"


Bursa'daki pozitif vakalar ve mortalitenin Türkiye ortalamasının çok altında olduğuna vurgu yapan Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa özelinde gayet iyi gidiyoruz. Rakam şehir bazında verilmiyor. Bursa olarak iyi durumdayız. Vaka ve ölüm sayısını ortalama aldığımızda ortalamının çok altında. Bu süreci en hassas şekilde geçip sorunsuz atlatmak. Yoğun testler yapılıyor. Süreç gayet iyi gidiyor. Sağlık teşkilatı konuya gayet vakıf. İl başkanımızla dün hem kriz masası, hem Sağlık Müdürümüzden bilgiler aldık. Umre ve yurtdışından gelenlerle alakalı karantina yapılıyor, ilgili kurumlar takip ediliyor. Dün akşam 19 civarı yarım saat belirli noktalarda trafik sıkıştı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla 30 büyükşehirde yapılan uygulama.tepki verenler olmuş. Bu zaten sokağa çıkmamayı temin etmek adına. Lüzumsuz gezenler var. Evde kal çağrısına destek veriyoruz. Bu akşam ve yarın benzeri uygulamalar yapılacak cezai müeyyideler uygulanacak"


Alinur Aktaş, Ankara ve İstanbul'daki tedbirlerin Bursa'ya örnek gösterilmeye çalışıldığının hatırlatılması üzerine, "Bu durum korona virüs yarışmasına döndürüldü. Benim hiç kompleksim yok. Farklı siyasi partiden olsa da istifade ettiğim arkadaşlar var. Türkiye Belediye Birliği'nde telekonferansla toplantı yaptık. Yine kendi belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Bu işin partisi yok. Türkiye'de sıkıntı var. Birlik beraberlik milli dayanışmanın tam zamanı. Başka bir arkadaşın yaptığı güzel uygulama varsa uygulamaktan gocunmam. Bursada biz dezenfektasyonla ilgili çalışmalar, ulaşımla ilgili gerekli kolaylıkları sağlıyormuyuz. Adamın işi vardı kafede çalışıyordu kafe kapandı. İşsizlikle ilgili ödeneği devlet yürütüyor. Biz sosyal destek sağlama noktasında harekete geçiyoruz. Valiliğimiz de zaten gerekli katkıları sağlıyor. Özellikle belirli saatlerde lüzumsuz tarfiğe sebep olanlarla ilgili bakanlık kararıyla uygulamalar yapılıyor. Dün akşam bazı vatandaşların tepkisi oldu. Bakanlığın talimatları doğrultusunda ilgili kurumlar marifetiyle yapıloyor. Çok zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın ne olursunuz bu sürece destek için kişisel hijyene bakıma dikkat edelim. "Evde kalalım ve bu süreci en az hasarla atlatalım" diyorum. Temennimiz en sıkıntısız şekilde atlatmak. Hayat devam ediyor. Birileri turizmden istifade edecek, çarklar yine dönecek, otomobiller üretilecek, farklı konulardaki yatırımlarımız artacak, fuarlar yapacağız., dünya ile entegre olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben her bir hemşehrimizin dikkatli olup sürece destek vermesini istiyorum. Sayın Valim başta tüm kuruluşlara, Ankara'da çok değerli önceki dönem iki bakanımız başta olmak üzere tüm milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyelerimizle, bursalılara teşekkür ediyorum".


Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 6 maaş desteği ve eşinin altınlarını satarak katkı koyduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya kayıtsız kalamazdık. Benim ticaretim var, kira gelirlerim var. Belirli hayır hasanatı yapıyorduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımız işadamlarımız katkı koyulorlar. Eşim de bir miktar altınını satarak katkı koydu. Allah hayrımızı kabul etsin" şeklinde konuştu.


Başkan Aktaş, bir soru üzerine de, Bursa'da köyden göçün önlenmesi, tarım alanlarının atıl bırakılmaması ve köyde üretim için Tarım AŞ'nin yeni projeleri olduğunu hatırlatarak, "Suyla ilgili son 30 yıldır 8-10 Kasım'dan sonra kuyu çalıştırmamışız. Hala kuyularla takviye yapıyoruz. Yeni kuyu açımına başladık. Çınarcık Barajı ihalesi yapıldı hızlandırıyoruz. Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya getirilmesiyle alakalı. Şu anki güncelde hassas durum var. Yüzde 17 artış var. Bunu çok daha fazla işleyeceğiz. Bütün su firmalarınnı sattığı su bursanın yüzde 3'ü. Biz bu milleti 7-24 susuz bırakmamak için formüller arıyoruz. İlave kuyularla kaynakları optimum kullanarak hareket etmeye çalışıyoruz.


Tarımla alakalı bugünlerde çok ciddi konuşmaya başladık. Kesinlikle tarımdan uzaklaşma var. Bu manada bunu teşvik edecek hamleler yapmak lazım. önümüzdeki günlerde bazı açıklamalar olacak"şeklinde konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

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