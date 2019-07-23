Son Dakika Haberleri: Bursa'da 4 dağ ilçesine doğal gaz götürülecek
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Bursa'da 4 dağ ilçesine doğal gaz götürülecek

1 saat önce

Bursa'nın 4 dağ ilçesine doğal gaz taşıyacak ana hattın temeli törenle atıldı.

Bursa'da 4 dağ ilçesine doğal gaz götürülecek, System.String[]
Bursa'nın 4 dağ ilçesine doğal gaz taşıyacak ana hattın temeli törenle atıldı.
SOCAR Türkiye'nin iştiraki ve ülkenin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz'ın geçen yıl açıkladığı şehrin dağ ilçelerini doğal gaz ile buluşturacak projenin önemli adımı atıldı.
Ağustos ayından itibaren abonelik başvurularının yapılabileceği Keles'in yanı sıra Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine doğal gaz taşıyacak hattın ilk etabının temel atma töreni Keles'te yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende, 20 yıl önce sadece birkaç şehirde doğal gaz olduğunu anımsatarak, şimdi en uzak noktalara dahi doğal gaz götürüldüğüne dikkati çekti.
Bursagaz'ın yeni yatırımının orta ve uzun vadede kente yapılmış en güzel yatırımlardan biri olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli'nin 45-50 bin nüfusu olmasına karşın Bursa merkezle yani 250-350 bin kişiyle bağlantısı bulunuyor. Bu doğal gaz yatırımı, Keles'in ve diğer üç dağ ilçemizin aktivitesini ve ekonomik katma değerini artıracak. Alt yapımızı, yolumuzu ve özellikle doğal gaz gibi doğa dostu bir enerjiyi şehirle buluşturuyoruz. Burada çok güzel yarınlar için bir başlangıca şahitlik ediyoruz. SOCAR gibi güçlü bir grubun da bu işle alakalı sürecin başında olması şehrimize bir dinamizm katacaktır."
SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı ve Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Yıldız da Bursa'nın tamamına en güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu temel atma töreni ve Keles ofisimiz ile Bursa'nın bir ilçesini daha doğal gaz ile buluşturacak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. 27 yıllık tecrübemizle müşterilerimize ve Bursa'ya önümüzdeki yıllarda da en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Daha önce de müjdesini verdiğimiz gibi şimdi sırada Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri var. Bu ilçelerimizi de en geç önümüzdeki yıl doğal gazla buluşturacağız."
Törene, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Yıldız da katıldı.
Bursagaz'ın 4 ilçede yaklaşık 20 bin kişiye doğal gaz ulaştıracak projesi tamamlandığında, kent genelinde hizmet verdiği ilçe sayısı da 11'e ulaşacak. Bu yıl doğal gaz ile buluşacak Keles dışındaki diğer 3 ilçeye ise 2020 yılı sonuna kadar doğal gaz arzının gerçekleşmesi planlanıyor.
Bursagaz, Türkiye, Keles, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:15 Kaynak: AA
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