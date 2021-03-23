Bursa'da afet eğitimi başladı - Son Dakika

Bursa'da afet eğitimi başladı

23.03.2021 11:18
Bursa'da afet eğitimi başladı, System.String[]

AFAD, Bursa'da 22-26 Mart 2021 haftası 'Afet Eğitim Seferberliği' ilan etti.

AFAD, Bursa'da 22-26 Mart 2021 haftası 'Afet Eğitim Seferberliği' ilan etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ülkemiz genelinde 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmişti. Bütün hafta süresinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde Bursa AFAD Koordinasyonunda afet eğitim çadırları ve AFAD tanıtım standartları kuruldu. Çadırlarda vatandaşlara projeksiyondan afet farkındalık eğitimleri ve afetlerden korunma yolları tiyatro gösterimleri yapılmakta. Hafta boyunca il genelinde özel sektör işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, muhtarlıklar, okullar ve köyler için toplam 302 eğitim planı hazırlandı. Hazırlanan eğitim programlarında AFAD eğitmenleri, Afadem eğitmenleri, STK eğitmenleri, AFAD gönüllüsü ve resmi kurum eğitimcileri görev alacak. - BURSA

Bursa'da afet eğitimi başladı
Bursa'da afet eğitimi başladı
Bursa'da afet eğitimi başladı
Bursa'da afet eğitimi başladı

İçişleri Bakanlığı, Bursa, Mart, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da afet eğitimi başladı - Son Dakika


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