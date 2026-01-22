Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
22.01.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bursa'da kiralık daire arayan Özgür Demirtaş, emlakçıyla birlikte gittiği 17'nci kattaki boş dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

KİRALAMAK İSTEDİĞİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Özgür Demirtaş, Yerel Haberler, Kiralık Daire, Güvenlik, Güncel, Polis, Bursa, Emlak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Tarih yazıyorlar Karabağ’dan 904’te muhteşem geri dönüş Tarih yazıyorlar! Karabağ'dan 90+4'te muhteşem geri dönüş
İsrail ordusu Lübnan’da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:50:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.