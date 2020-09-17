Bursa'da bir kavşak daha açılıyor - Son Dakika

Bursa'da bir kavşak daha açılıyor

Bursa'da bir kavşak daha açılıyor Acemler'de bir düğüm daha çözülüyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Acemler Kavşağı'nın yükünü hafifletmek için projelendirdiği, İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi...

Bursa'da bir kavşak daha açılıyor

Acemler'de bir düğüm daha çözülüyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Acemler Kavşağı'nın yükünü hafifletmek için projelendirdiği, İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'e nefes aldıracak bir projeyi daha Bursa'ya kazandırıyor. İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de daha önce İzmir Yolundan Çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağlamıştı. İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı'nda oluşturduğu yükü azaltmak için Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler'e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda artık sona gelindi.

İzmir ve Mudanya istikametinden gelip, Dikkaldırım ve Hüdavendigar Mahallerine gidecek tüm araçlar, başka alternatif olmadığı için Acemler veya Orhaneli Kavşaklarını kullanmak zorunda kalıyordu. Bu yoğunluğu ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, İzmir yolu bağlantısı için 4500 metrekare özel toprakarme imalatı yapıldı, Hafif Raylı Sistem Depo sahası üzerinden geçiş için viyadük çelik köprü imalatı gerçekleştirildi. Toplam 2500 metre uzunluğunda ve platform değişken 8,50 ve 14 metre olmak üzere gidiş geliş olarak yol genişliği dizayn edildi. Çevre düzenleme, yaya ve bisiklet yolları, aydınlatma işleri ve bunlara bağlı alt yapı çalışmaları yapıldı. Yaya ve araç güvenliği açısından güzergah üzerinde 280 ton yaya ve oto korkuluk imalatı gerçekleştirildi. Çalışmaların artık son aşamaya geldiği proje sayesinde artık İzmir ve Mudanya istikametinden gelen araçlar, Acemler Kavşağı'na gelmeden kolaylıkla Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gidebilecek.

Acemler'deki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısındaki alana otobüs ve özel araçlar için otopark kazandırıyor. Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısı ve Hayran Caddesi yolu üzerine yaklaşık 15 bin 450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmaları hızla devam ediyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık açık otopark bulunacak. Açık otopark, hem bölge otoparkı olarak kullanılacak hem de Ali Osman Sönmez Hastanesinin açılmasının ardından gelecek hasta yakınlarının parklanma ihtiyacını karşılayacak. Mevcutta bulunan Batı Garajı ve Acemler istasyonu yanında bulunan otobüs alanının yeni yapılan yere taşınacak.

Bursa'da bir kavşak daha açılıyor

Ali Osman, Mudanya, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kavşak daha açılıyor - Son Dakika

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