Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup "pasif öğrenci" konumuna getirilmiş - Son Dakika
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Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup "pasif öğrenci" konumuna getirilmiş

17.08.2022 09:57

Bursa'da çöp evde ölüme terk edilmiş halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın Antalya'da bir ilkokulda olan kaydının, komşularının "Yurt dışında yaşıyor" beyanı üzerine "pasif öğrenci" konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan sorumlu 2 öğretmenin ifadelerini alıp inceleme yapılması için için müfettiş görevlendirdi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

TABURCU EDİLDİ

Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

Çöp evde alıkonan Cem Muhammet'le ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup 'pasif öğrenci' diye kaydetmişler

KOMŞULAR "YURT DIŞINDA YAŞIYOR" DEYİNCE TUTUNAK TUTULDU

Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi. İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu. Tutanak üzerine Cem Muhammet A.'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi.

Çöp evde alıkonan Cem Muhammet'le ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup 'pasif öğrenci' diye kaydetmişler

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in "pasif öğrenci" statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.

Çöp evde alıkonan Cem Muhammet'le ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup 'pasif öğrenci' diye kaydetmişler
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Bursa'da çöp evde bulunan çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Bursa'da çöp evde bulunan çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, İnceleme, Antalya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup 'pasif öğrenci' konumuna getirilmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evde ölüme terk edilen Muhammet ile ilgili 2 öğretmene inceleme! Komşuların lafıyla tutanak tutup "pasif öğrenci" konumuna getirilmiş - Son Dakika
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