Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor

26.07.2022 10:36
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun kan değerlerinin düzeldiğini ancak kalp hızıyla ilgili sorun bulunduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun kan değerlerinin düzeldiğini ancak kalp hızıyla ilgili sorun bulunduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Özkan, burada AA muhabirine C.M.A'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Kınalı kuzum" diye tabir ettiği 9 yaşındaki C.M.A'nın dün gece ve sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini ifade eden Özkan, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur." dedi.

C.M.A'nin yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek." diye konuştu.

Özkan, C.M.A'nın tedavisinin birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

YORUMLAR
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Teyzesinin 1 yıl boyunca çöp eve kilitlediği Muhammet'in durumu iyiye gidiyor Teyzesinin 1 yıl boyunca çöp eve kilitlediği Muhammet'in durumu iyiye gidiyor 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika

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