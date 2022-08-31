Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi - Son Dakika
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Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

31.08.2022 16:12
Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralının olmadığı bildirildi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi - Son Dakika
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