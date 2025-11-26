Bursa'da Fabrika Yangını - Son Dakika
Bursa'da Fabrika Yangını

Bursa'da Fabrika Yangını
26.11.2025 23:06
Kayapa OSB'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor, söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyünce bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da korkutan fabrika yangını

Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

