Bursa'da ilki düzenlenen çiçek festivali yoğun ilgi gördü

BURSA - Bursa İnegöl Belediyesi, şehrin tarım değerleri arasında yer alan çileği ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına bu yıl birinci çilek festivalini gerçekleştirildi. Yapılan festivalde renkli görüntüler oluşurken en iyi çilek yiyen çocuk yarışması büyük beğeni toplandı.

İnegöl Belediyesi, İnegöl Tarımının önemli değerinden biri olan çileği ulusal çapta duyurmak adına harekete geçti. Çilek üretimi konusunda aroması, lezzeti, uzun raf ömrü ve Kasım ayı ortalarına kadar süren hasat dönemiyle dikkat çeken İnegöl, bu değerini festivalle ulusal çapta da tanıtacak. Kırmızı elmas olarak adlandıran çilek festivali kurşunlu mahallesinde gerçekleştirildi. Festivalde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları söyledi. Yaban Mersininde, Şeftalide olduğu gibi Çilekte de bize özgü artı özellikler var. Özellikle Kurşunlu bölgemiz Çilek yetiştiriciliği noktasında potansiyel bir güç haline dönüştü. Üretmiş olduğu çilek ürünü ile çok ciddi bir sinerji oluşturdu. Aroma ve lezzet açısından bölgenin iklim ve toprağının diğer bölgelere göre daha avantajlı olması, aroma ve lezzet açısından daha iyi bir ürün elde edilmesini sağladı. Tabi yetiştiricilerimiz de artık kendilerini geliştirerek bu manada en performanslı, en nitelikli ve kaliteli ürünü yetiştirmeye gayret ediyor. Çilek belki her bölgede yetiştiriliyor olabilir. Ancak en son hasadı İnegöl'de yapıyoruz. Kasım ayı sonuna kadar çilek hasadı yapabiliyoruz. Ülkemizde üretilen çilek ürününün son hasadını İnegöl'de yapmış oluyoruz. Bu da bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda iklim ve toprakla ilişkisi olan bu ürünün raf ömrünün de uzun olması, bu ürünü alıp pazarlayacak olan, satacak olan kişilerin dikkat ettiği bir husus. Meyve ürünlerinde bu çok değerli bir özellik. Ürünün dayanabilme gücü, içerisine hiçbir kimyasal ilave etmeden Allah vergisi o toprak özelliklerinden kaynaklı dayanıklılık özelliği Kurşunlu bölgemizde çok iyi diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise Eğer biz çiftçiyi köylüyü evinde köyünde insanca yaşayacak bir ortamda tutabilirsek, onun çocuklarına köyde iyi bir okul iyi bir gelecek sağlayabilirsek onların insanca yaşayacağı konum sunabilirsek yani ürettiğinden para kazanırsa üreticiye ne köyüne bırakır ne yerine bırakır. Dolayısıyla da kentlerde insan birikimi olmaz. Tarım bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'dan bugüne kadar bu ülkeyi inşa ederken en önemli sektör tuttu ve büyüttü. Bunu şeker fabrikaları, tütün fabrikaları, pamuk aklınıza ne gelirse marmarabirlik yani tarım aslında bu ülkenin temelidir ve sağlam temelidir. Bu ülke hala en iyi şekilde ayakta duruyorsa tarımın çok önemli bir yeri vardır.

Ak parti Bursa Milletvekili Atilla Övünç ise, ben geldiğimde biraz araştırdım, inegöl'deki çileğimiz Kırmızı Elmas olarak adından söz ettiriyor. Oldukça lezzettli bir ürün. Zaten İnegöl lezzetin merkezi olarak ün yapmış bir merkezimizdir, şehrimizdir ilçemizdir. Ben çiftçilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Emeklerine alınterilerine çalışmalarla toprakla buluşturarak üreten kazanan çalışan bir sektör oluşturdukları için. Sayın vekilimizin de söylediği gibi çiftçilikte de Tarımda da yine çeşitlilik sağlayarak Allah'a hamdolsun güzel ürünler elde ediyoruz.

son olarak konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü görücü ise şunları söyledi. Ben Antalyalıyım Çilek bizim yöremizde güneyden başlar Ege'de devam eder buralarda tabii ki en son bizim ilçemizde tattığımıza göre en iyi çileklerden birisi demek. Ben siz üreten hanımlarımıza, beylerimize özellikle tebrik ediyorum eserleriniz de öğrenebilirsiniz. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü burada sadece Çilek değil meyvenin her türlüsünü ya bulmak mümkün.

Konuşmaların ardından çocuklar arasında en iyi çilek yiyen çocuklar arasında çilek yeme yarışması yapıldı. Çocukların çilekleri ellerine almadan tabağın içindeki çilekleri ağızlarıyla yakalayıp yemesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yarışmada birinci olan çocuğa hediye takdim edildi. Program daha sonra çeşitli etkinliklerle son buldu.