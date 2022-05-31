Bursa'da ilkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi

Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının yürüttüğü "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katılan öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konularında eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, onların tarımla buluşmalarını sağlayıp, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" gerçekleştiriliyor.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen programın bu seneki teması "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği" olarak belirlendi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının tanıtımı, su ürünleri tüketiminin beslenmedeki önemi, yörelere özgü türler ile kaybolmakta olan türlere karşı doğa ve çevre bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak ve bilgileri artırmak amacıyla Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulunda eğitim sunumları yapıldı.

Eğitimlerin ardından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren 25 öğrenci İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kontrol teknesiyle Kurşunlu sahilinde tekne gezisi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Karaca'nın da eşlik ettiği tekne gezisinin ardından öğrenciler, balıkçı barınakları alanında kıyı ve dip temizliği yaptı.