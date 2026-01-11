Bursa'da Kentsel Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Bursa'da, Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda, kazanan eserlerin belli olmasının ardından, kolokyum ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılında kadim kimliğimizi daha da güçlendirecek, Yeşil-Emirsultan aksında manevi iklimi daha ön plana çıkaracak bu sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediyesi'nin, 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi' kapsamında başlattığı 'Kentsel Tasarım Fikir Yarışması' tamamlandı. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın sonuçları geçen ay açıklanırken, yarışmaya başvuran projeleri titizlikle değerlendiren jüri, toplam 11 eseri ödüle layık buldu. Ödüle layık görülen projelerin sergisi, ödül töreni ve kolokyumu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Cenk Köklü, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Kaya, AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Vekili Kadir Batmaz, akademisyenler, meslek odalarının temsilci ve üyeleri katıldı.

'İHYA ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni'nin' açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümünde tarihi bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Bursa deyince akla Yeşil ve Emirsultan geldiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bu bölge tarihi ve kültürel açıdan çok zengin, değerli. İşte biz bu değerli bölgeyi ihya etmek için yola çıktık. Bu tarihi aksta bugüne kadar restorasyon çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, trafik düzenlemeleri gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak biz şehre bütüncül bir pencereden bakarak bu kapsamlı çalışmayı başlattık. Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTAK AKILLA HAREKET ETTİK'

Ortak akıl vurgusu yapan Oktay Yılmaz, "Birlik, beraberlik işin besmelesidir. Biz her zaman istişareye önem verdik. Bu projede de 'biz yaptık oldu' mantığıyla değil, ortak akılla hareket etmek istedik. Önce bölge sakinleriyle görüştük, onları dinledik. Beklentilerini, sorunlarını, fikirlerini ve bölgeyle ilgili hatıralarını dinledik. Muhtarlarımızla görüştük. Kıymetli hocalarımızla bir araya geldik, bölgeyi gezdik, inceledik. Akademik odalarımızla toplantılar yaptık. Turizm sektörünün temsilcileriyle görüştük. Daha sonra da çözüm bulunması gereken sorunları listeledik. Tüm bu çalışmaların ardından ise kent tasarım ekiplerinin bize yol göstermesini istedik ve ulusal çaptaki yarışmamızı başlattık. Ortak aklın bizi daima doğruya götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

42 PROJE SUNULDU

Yarışma sürecinin de yine ortak akıl ve dayanışma ile gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Yarışma sürecini yönetirken, güçlü bir jüri ve danışma kurulu kadrosuyla hareket ettik. Yarışma sonucunda da gördük ki Bursa'ya olan ilgi gerçekten çok büyük. Geniş bir alanı kapsamasına rağmen tam 42 farklı kentsel tasarım projesi yarışmaya sunuldu. Alın terini ortaya koyarak fikir ve projelerini bizimle paylaşan tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Bu yarışma bir uygulama yarışması değil, bir vizyon ve yaklaşım arayışıdır. Buradan elde ettiğimiz birikim, Bakanlığımız ile istişare edeceğimiz, hemşehrilerimizle yeniden konuşacağımız bir sürecin başlangıcıdır. Nitekim Hanlar Bölgesi'nde olduğu gibi, bu aksın da Bakanlığımızın destek ve himayelerinde hayata geçeceğine inancımız tamdır. Bursa'nın Fethinin 700'üncü yılında kadim kimliğimizi daha güçlü bir şekilde öne çıkaracak, Yeşil- Emirsultan aksında manevi iklimi daha da güçlendirecek bu sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ödüle layık görülen projelerin hazırlayıcı ekipleri sahneye davet edilerek plaketleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından ise Dr. Murat Sönmez'in moderatörlüğünde; yarışma jüri başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Yüksek Şehir Plancısı Can Kubin, İTÜ Öğretim Üyesi Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Mimar Aslı Özbay'ın katılımıyla kolokyum gerçekleştirildi.