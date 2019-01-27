Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 8 Yaralı

Bursa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 8 Yaralı

25 dakika önce

Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bursa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 8 Yaralı, System.String[]
Bursa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ramazan Irmak (43) idaresindeki 34 JR 8972 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı çıkışında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Irmak ile Ayten Irmak (64), Ayşe Perçin (38), Semra Irmak (28), Irmak Perçin (3), Mehmet Perçin (5), Yağmur Gök (6) ve Nuran Irmak Gök (32) otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralıları, sıkıştıkları yerden kurtardı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine götürüldü. Durumu ağır olan Ayşe Perçin daha sonra Muradiye Devlet Hastanesi'ne, Semra Irmak ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilde bulunanların İstanbul'da yaşadığı, düğün için gittikleri Malatya'dan evlerine dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:55 Kaynak: AA

İzmir, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa
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